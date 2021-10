Neuer Caterer für das Kreisberufsschulzentrum

Mit der Firma Eder-Catering aus Neu-Ulm hat ein neuer Caterer in der Mensa des Kreisberufsschulzentrums (BSZ) in Biberach die Arbeit aufgenommen. In diesem Zusammenhang erhielt das Schulzentrum auch eine neue Küche. Landrat Heiko Schmid machte sich selbst ein Bild vor Ort und traf dabei Geschäftsführer Thomas Eder und Geschäftsleiter Alexander Wimmer.

Die Metzgerei Ruess aus Unteressendorf hat nach 45 Jahren die Schulmensa abgegeben. Sechs Firmen hatten sich um die Nachfolge im BSZ beworben. Schmid ist überzeugt, dass man mit dem neuen Betreiber sehr gut aufgestellt sei und den Schülerinnen und Schülern am Berufsschulzentrum weiterhin ein breites Angebot an Speisen biete: „Mit Eder-Catering hat sich der leistungsfähigste Bieter durchgesetzt, der sich auch auf den Weg macht, die DLG Zertifizierung ,Bio in der Gemeinschaftsverpflegung’ zu erhalten. So wollen wir auch an dieser Stelle einen Teil zum Aufbau nachhaltiger regionaler Wertschöpfungsketten leisten und unsere Bio-Musterregion im Landkreis stärken.“

Als Träger des Berufsschulzentrums investierte der Landkreis Biberach 640 000 Euro in die moderne, den heutigen Standards entsprechende Küche und 45 000 Euro in neues Mobiliar der Mensa. Mit neuer Küche und neuem Caterer soll auch die Abkehr vom bisherigen Bargeld-Bezahlsystem verwirklicht werden. Ziel ist ein hygienischer und zügiger Ablauf bei der Essensausgabe. Die neue Bezahlform basiert auf eine App. Ein externes Aufladesystem ist nicht erforderlich und erfolgt direkt über das Smartphone.