Neuer Buchscanner im Stadtarchiv

Im Lesesaal des Stadtarchivs Biberach gibt es ein neues Gerät zum Scannen von Dokumenten und Büchern: den Bookeye 4 Kiosk Buchscanner. Bislang standen die Mitarbeiter des Stadtarchivs beim Kopieren wertvoller alter Bücher häufig vor großen Problemen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Bindung litt unter dem Anpressen der Bände auf die Glasplatte, die Blätter konnten beim Umdrehen der Folianten reißen und die Hitze des Kopierers schädigte das Papier nachhaltig in seiner Struktur. Seit Januar steht im Lesesaal des Stadtarchivs ein spezieller Buchscanner zur Verfügung, mit dem die Archivalien schonend gescannt werden können. Die Vorlagen liegen mit dem Rücken nach unten auf dem Gerät und werden von oben mit einem hochwertigen Objektiv aufgenommen. Möglich sind Dokumente und Bücher bis zum Format DIN A3, in Ausnahmen auch größere Vorlagen. Aufgrund der blitzschnellen und hochwertigen Erfassung sind auch umfangreichere Digitalisierungen von Büchern oder Akten möglich. Abschließend können die Scans auf einem mitgebrachten USB-Stick in einer Auflösung zwischen 150 und 600 dpi, als PDF- oder JPEG-Datei abgespeichert werden. Alternativ kann das Gerät per App über ein Smartphone oder Tablet bedient werden.