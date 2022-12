Neue Zug- und Gruppenführer der DLRG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten Monaten haben vier Einsatzkräfte der DLRG Bezirk Federsee (Ortsgruppen Biberach und Ochsenhausen) Lehrgänge für Führungskräfte besucht.

Am letzten Novemberwochenende schlossen Lisa Krug und Michael Gäßler ihre Ausbildung zum „Gruppenführer“ beim DLRG- Landesverband Württemberg in Mosbach erfolgreich ab. Als Gruppenführer können sie nun bis zu fünf Trupps mit jeweils fünf Einsatzkräften führen. An drei Lehrgangswochenenden lernten sie verschiedene Einsatzaktiken und Führungssysteme kennen, mögliche Gefahren wurden analysiert und Regeln zum Schutz der Einsatzkräfte besprochen. Vertieft wurde das Gelernte durch viele realitätsnahe Einsatzübungen. Der Lehrgang schloss mit einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung ab.

Bereits im Juli beendeten Marlene Ballhause und Matthias Hollweck erfolgreich die Ausbildung zum „Zugführer“ beim DLRG-Bundesverband in Bad Nenndorf. Im Vordergrund der Ausbildung stand die DLRG als Organisation im Wasser-Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Neben rechtlichen und allgemeinen Themen, wie zum Beispiel Versicherungsschutz der Einsatzkräfte oder Pressearbeit, wurden vor allem Führungsgrundsätze vertieft. In vielen praktischen Übungen wurden Einsatzszenarien durchgespielt. Nach dem achttägigen Lehrgang und einem Onlinemodul folgten dann eine schriftliche und mehrere praktische Prüfungen in Form von Einsätzen, die die Teilnehmer als Zugführer zu bewältigen hatten. Mit der Ausbildung zum Zugführer dürfen nun bis fünf Gruppen mit je fünf Trupps geführt werden.

Der Bezirk Federsee gratuliert den neuen Zug- und Gruppenführern herzlich zum erfolgreichen Abschluss der anspruchsvollen Ausbildungen und wünscht ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung der Einsätze.