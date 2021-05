Neue ZfP-Leitung für Biberach steht fest

Derzeit entsteht auf dem Campus des Neubaus der Sana-Klinik auf dem Hauderboschen in Biberach auch eine psychiatrische Abteilung des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg. Dessen Leitung haben Dr. Sophie Hirsch und Gundula Nessensohn übernommen. Die erfahrenen ZfP-Mitarbeiterinnen freuen sich bereits auf den Start der neuen Angebote.

Die Abteilung Biberach für Psychiatrie und Psychotherapie bietet künftig ein umfassendes Behandlungsangebot für psychisch erkrankte Erwachsene. Bereits im Juli gehen die Tagesklinik, eine psychiatrische Institutsambulanz und ein Medizinisches Versorgungszentrum am neuen Standort in Betrieb. Im Oktober ziehen eine allgemein- und eine alterspsychiatrische Station von der psychiatrischen Klinik in Bad Schussenried in den Neubau in Biberach um.

Die neue Leiterin Dr. Sophie Hirsch ist seit 2014 im ZfP Südwürttemberg tätig, sie begann nach dem Medizinstudium am Standort Weissenau ihre Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Bis März 2018 arbeitete sie dort als Assistenzärztin und war bis 2021 in der Neuroonkologie der Universitätsklinik Tübingen tätig. Gleichzeitig blieb sie dem ZfP als Mitarbeiterin der Versorgungsforschung erhalten.

2019 schloss die 33-Jährige die fachärztliche Ausbildung ab und kam im März 2021 mit vollem Stellenanteil ins ZfP Südwürttemberg zurück. Am Standort Biberach übernimmt die Psychiaterin die ärztliche Abteilungsleitung. An dem Projekt reizt sie, von Grund auf eine neue psychiatrische Abteilung mit aufzubauen.

„Wir können am neuen Standort viele Fachrichtungen einer modernen Psychiatrie anbieten“, sagt die Fachärztin. Schon bei der baulichen sowie der inhaltlichen Konzeption habe man aktuelle Studienergebnisse nutzen können. Die enge Verzahnung von stationärem Rahmen, Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz biete umfassende, individuelle Behandlungsmöglichkeiten über alle Sektoren hinweg. „Vom Schwerpunkt auf Demenzerkrankungen bis hin zu Angeboten für junge Erwachsene können wir das gesamte Altersspektrum abdecken und die Menschen rundum versorgen“, so die Ärztliche Leiterin.

Der Umzug biete darüber hinaus die Chance, Dinge aus dem Stationsalltag umzudenken und sich als Teams neu zu orientieren.

Auch die pflegerische Abteilungsleiterin Gundula Nessensohn ist gespannt. Die 57-Jährige absolvierte in den 80er-Jahren ihre Ausbildung zur Krankenschwester im ZfP und arbeitete zuerst in einem Allgemeinkrankenhaus. Im Jahr 2000 wechselte sie zurück ins ZfP in die Abteilung Qualitätsmanagement. Danach folgte nochmals ein Wechsel ins Allgemeinkrankenhaus, bevor sie 2005 die pflegerische Leitung einer alterspsychiatrischen Station übernahm und im Jahr 2013 schließlich die pflegerische Leitung der Abteilung Alterspsychiatrie in Bad Schussenried.

Am neuen Standort findet Nessensohn die Vernetzung mit dem daneben liegenden Allgemeinkrankenhaus der Sana-Klinik spannend. „Ich freue mich darauf, in dem neuen Gebäude die Dinge auch einmal von einer anderen Blickrichtung zu betrachten und neu zu denken.“

Nessensohn und Hirsch führen Baustellenbegehungen durch, auch um den späteren Mitarbeitenden ihre Wirkungsstätte zu zeigen und ihnen Mitsprache zu ermöglichen. Brandschutz, Beschilderung, die Abstimmung mit der Sana-Klinik und die Erarbeitung von Konzepten sind aktuelle Themen. Die Baustelle liegt im Zeitplan, die Umzugsplanung läuft.

Die beiden Abteilungsleiterinnen arbeiten sich seit Januar dieses Jahres in die neuen Aufgaben ein. Hirsch ist derzeit noch im Bad Schussenrieder Team der stationsäquivalenten Behandlung tätig. Durch die vielen Hausbesuche bei den Erkrankten lernt sie den gesamten Landkreis Biberach kennen. Nessensohn leitet den Teil der Alterspsychiatrie Bad Schussenried, der mit nach Biberach ziehen wird. Den Rest der Abteilungsleitung hat sie an Ilona Herter übergeben.

Hirsch freut sich insgesamt schon auf die neuen Angebote, die es in Bad Schussenried bisher nicht gab. Dazu gehören beispielsweise die sektorübergreifende Behandlung für junge Erwachsene und eine spezielle Tagesklinik für suchtkranke Menschen. Auf der Demenzstation und der allgemeinpsychiatrischen Station soll das Programm „Safewards“ zur Vermeidung von Konflikten, Gewalt und Zwang eingeführt werden. Wenn es die derzeitige Lage wieder zulässt, soll es einen Tag der offenen Tür geben.