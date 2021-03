Neue Veranstaltungsreihe startet: Jugendarbeit kurz und praktisch

In der neuen Reihe „Jugendarbeit kurz und praktisch“ bietet der Kreisjugendring Biberach ab dem 22. März von 19 bis 20 Uhr jede Woche einen Input zu verschiedenen Themen, die für Ehrenamtliche in der verbandlichen Jugendarbeit relevant sind. Die Reihe startet am Montag, 22. März, mit dem Thema Zuschüsse und Fördermöglichkeiten, am Mittwoch, 31. März, geht es um Förderung für Freizeiten über den Landesjugendplan. Hier werden speziell alle Vereine und Verbände, die Anbieter von Ferienfreizeiten sind, angesprochen. Im April folgen die Themen digitale Schnitzeljagd, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung und es wird erklärt, wie man (digitale) Gruppenstunden plant. Beim letzten Termin am 4. Mai geht es um Sketchnotes, also zum Beispiel die Mitschrift eines Protokolls auf kreative Art mit kleinen gezeichneten Figuren und Begriffen. Diese können alle ganz einfach selbst lernen und umsetzen.

Die einzelnen Termine und Themen sind auf www.kjr-biberach.de eingestellt. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, nach der Anmeldung zu den einzelnen Themen über info@kjr-biberach.de wird ein Zugangslink verschickt.