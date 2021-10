Neue Unterrichtsidee aus der Region schlägt international hohe Wellen

Eine neue Unterrichtsidee zum Thema Schall, entwickelten zwei Lehrerinnen aus der Region. Astrid Pösl, Rektorin der Birkendorf-Grundschule in Biberach und Sonja Vochezer, Lehrerin an der Berger-Höhe Grundschule in Wangen. Ihr Projekt nennt sich „Bienen summen, Hummeln brummen und Schmetterlinge...?“

Damit bewarben sie sich beim Nationalen „Science on Stage Festival“ und konnten die Jury zwischen dem 8. und 10. Oktober überzeugen. Im kommenden Jahr dürfen sie vom 24. bis 27. März ihre Unterrichtsmethode in Prag präsentieren.

Physikalische Unterrichtsidee eignet sich schon für Zweitklässler

„Eingestiegen sind wir mit einer Geschichte: Bienen summen, Hummeln brummen und was machen die Schmetterlinge? Die hört man nicht“, sagt Pösl, „Wir möchten die Vorerfahrungen der Kinder abrufen, diese Unterrichtsidee ist anders aufgearbeitet als herkömmliche Methoden.“

Das Projekt soll für Kinder eine Grundlage im Fach Physik schaffen, welche sie sich mit Experimenten selbst erarbeiten können. Die Birkendorf-Grundschule hat das Projekt bereits im Lehrplan der zweiten Klasse integriert.

Die Unterrichtsmethode besteht aus vier Bereichen: Drei davon beschäftigen sich mit der Wahrnehmung, Erzeugung und Untersuchung des Schalls: Laut-leise, nah-fern, rechts-links. Damit sich die Kinder das besser vorstellen können, probieren sie sich an akustischen Experimenten.

„Wir haben beispielsweise einen Klingelball, bei dem die Kinder mit geschlossenen Augen im Sitzkreis darauf hören, wann er bei ihnen anrollt“, sagt die Rektorin. Dazu gehören auch die Unterschiede von langem und kurzem Schall. „Dafür bauen wir eine Gummi-Gitarre mit einer kurzen und einer längeren Saite. Dann können die Kinder hören, was für einen Unterschied macht es, wenn man sie anschlägt?“

Der letzte Bereich befasst sich mit Gesundheit und Schall: „Wie wird der Schall übertragen? Wir möchten eine Verbindung zum Ohr schaffen“, sagt Pösl.

Handlungsorientierter Unterricht kommt gut an

Bei den Kindern stößt die neue Unterrichtsidee auf großen Anklang: „Es gefällt den Schülerinnen und Schülern immer, wenn es handlungsorientiert ist und sie was ausprobieren können. Gerade bei Akustik, einem sehr praktischen Thema, da den Kindern nicht klar ist, was da genau passiert.“

Pösl nimmt nicht zum ersten Mal beim „Science on Stage Festival“ teil. Im vergangenen Jahr war sie beispielsweise mit einer Unterrichtsidee zum Thema Optik dort. In diesem Jahr bewarb sie sich gemeinsam mit Vochezer mit ihrem Projekt zum Thema Schall.

Beim „Science on Stage Festival“ kam sie durch den Vorentscheid und darf nun nach Prag. Dort kann sie ihr Projekt gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern aus ganz Europa teilen, die ebenfalls durch den Vorentscheid des Festivals in ihrem jeweiligen Land kamen.

In Prag treffen wir uns zu einem großen Event, machen Workshops und Ausstellungen zu unseren Unterrichtsideen.

Die Initiative „Science on Stage“ gibt es seit dem Jahr 2003. Sie findet in Form von Lehrer- und Lehrerinnen-Festivals, Workshops und Fortbildungen in ganz Europa statt. Hier haben Lehrkräfte sogenannter MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) die Möglichkeit sich über neue Unterrichtsideen auszutauschen. Von der Grundschule bis zur Oberstufe erreicht die Initiative bereits rund 100 000 Lehrerinnen und Lehrer in mehr als 30 Ländern.