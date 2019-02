Neue Tanzkurse starten im März

Die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach empfiehlt ihre neuen Kurse, um der Frühjahrsmüdigkeit und den überflüssigen Pfunden den Kampf anzusagen und dabei Spaß zu haben.

Am 1. März startet Line Dance für Anfänger mit TSA-Trainerin Karin Schramek. An sechs Terminen freitags von 13 bis 14.30 Uhr geht es um die vielfältige Welt der Linientänze. Zu Pop-, Latino- und Countryklängen gibt es einfache und schwierigere Choreografien. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro pro Person.

Am Wochenende 9. und 10. März bietet das TSA-Paar Antonie und Harald Ries einen Hochzeitscrashkurs für Brautpaare, Trauzeugen und Freunde an. Los geht’s am Samstag, 9. März, von 18.30 bis 20 Uhr. Die Kosten liegen bei 40 Euro pro Person.

Ein Discofox-Einsteigerkurs mit Eva Randolf-Wille und Benedikt Wille beginnt am 16. März. An sechs Nachmittagen samstags und sonntags von 14 bis 15.30 Uhr vermitteln sie die Grundlagen dieses vielseitigen Tanzes. Als Kursgebühr fallen 60 Euro pro Person an.