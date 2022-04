Neue Spuren auf dem Weg in die Verbannung von Bischof Sproll

Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann spricht am Mittwoch, 4. Mai, über neue Erkenntnisse zum Leben des „Bekennerbischofs“ Joannes Baptista Sproll. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Bischof-Sproll-Gemeindehaus in Schweinhausen statt.

Der oberschwäbische Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann aus Mochenwangen befand sich über Jahrzehnte auch auf den Spuren unseres „Bekennerbischofs“ Joannes Baptista Sproll. Daher sieht er sich heute in der Lage, den seitherigen Forschungsstand durch neue Erkenntnisse zu ergänzen.

In der Veranstaltung wird der pensionierte Realschullehrer in Wort und Bild neben Einblicken in den mutigen Kampf des „Oberschwabenbischofs“ auf den Jugend- und Bekenntnistagen einen besonderen Schwerpunkt auf seine Beobachtungen während der Flucht des Bischofs ins Exil 1938 und die Jahre in der Verbannung bis 1945 legen, heißt es in einer Ankündigung.

Der Heimatforscher konnte bereits in den 1960er Jahren Geistliche aus der sogenannten „Frontkämpfergeneration“ des Ersten Weltkriegs, die sich dann bedingungslos hinter ihren Bischof Joannes Baptista stellten, als Zeitzeugen gewinnen. Zum engeren Kreis der Sproll-Unterstützer zählte auch der in Ummendorf aufgewachsene Pfarrer Karl Sailer (1892-1976) in Allmendingen (später Maselheim) sowie der in Bühl bei Laupheim geborene Ravensburger Jugendkaplan und spätere Dekan und Stadtpfarrer in Leutkirch Karl Kästle mit dem Biberacher Stadtpfarrer Albert Nusser (1909-1976). Statt des Eintritts wird um eine Spende für die Kriegsopfer in der Ukraine gebeten.