Neue Schulsportmentoren an der Mali-Gemeinschaftsschule ausgebildet

15 Schülerinnen und Schüler aus der Region haben die Sportmentorenausbildung erfolgreich absolviert. Haupt-, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien hatten die Möglichkeit, Schüler ab der Klasse sieben zu einem vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport finanzierten Schulsportmentorenlehrgang zu melden.

Das Einsatzgebiet der Schulsportmentoren ist vielfältig: Sie wirken bei der Gestaltung von Schulsporttagen und Pausensportveranstaltungen ebenso mit wie bei der Durchführung von Arbeitsgemeinschaften. Im Rahmen der Ausbildung werden die Schüler befähigt, unter Anleitung und Aufsicht eines Sportlehrers den Schulsport verantwortungsvoll mitzugestalten, heißt es in einem Schreiben der Verantwortlichen. Die Ausbildung ist auch ein Anreiz, sich ehrenamtlich in Vereinen zu engagieren, das erworbene Wissen einzubringen und in weiteren Lehrgängen zu vertiefen.

Bei der von Angelika Fioranelli-Petersohn am Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung organisierten und von Martina Graf und Andreas Wagner durchgeführten Mentorenausbildung an der Mali-Gemeinschaftsschule erhielten die Teilnehmer das nötige Handwerkszeug für ihren Einsatz an den jeweiligen Schulen vor Ort. Bei der Ausbildung mit viel Sportpraxis, Theorie und Erster Hilfe waren alle Teilnehmer mit regem Interesse und hohem Engagement dabei.

Nach einer erfolgreich abgehaltenen Prüfung erhielten alle Teilnehmer ihre Urkunden und T-Shirts. Ab sofort dürfen sie sich nun „Schulsportmentoren“ nennen und in den Schulen und Vereinen ihr Können unter Beweis stellen. Die Begeisterung und Vorfreude dafür waren auf jeden Fall bei allen Teilnehmern deutlich zu spüren.

Folgende Schulsportmentoren wurden ausgebildet: Larisa Stoica, Daniel Savcenko, (Mali-Gemeinschaftsschule), Elisa Karacan, Alessia Notarangelo, (Gemeinschaftsschule im Illertal Dietenheim), Leonie Göringer, Nico Herrmann, Fatih Yilan, (Gemeinschaftsschule Weihungstalschule Staig), Atina Ali, Zuzanna Bokrzycka, Kornelia Jedrzejczak, Hannah Prohm, Zoe Schäfer, Hanna Weber, Matti Nothhelfer (Federsee-Gemeinschaftsschule Bad-Buchau).