Neue Schulsanitäter am Wieland-Gymnasium ausgebildet

Mit einer kleinen Ernennungsfeier sind kürzlich am Biberacher Wieland-Gymnasium (WG) sieben neue Schulsanitäter in den aktiven Dienst des Schulsanitätsdiensts aufgenommen worden. Ausbilder und Leiter des Schulsanitätsdiensts, Helmut Plonke, und Schulleiter Ralph Lange überreichten die Urkunden gemeinsam. Insgesamt stehen nun 20 Schulsanitäter bereit, um jederzeit helfen zu können. Die Ausbildung der neuen Schulsanis war aufgrund der Pandemie in diesem Jahr aufwendiger, da die Einsatzübungen und fachbezogenen Aus- und Weiterbildungen klassenstufenweise getrennt durchgeführt werden mussten. Da die Ausbildung nun abgeschlossen ist, können die neu ernannten Schulsanitäter starten: (von links, hintere Reihe) Karina Drescher und Nicole Müller, (mittlere Reihe) Benjamin Wasner, Leonie Grosch und Simon Peter, (vordere Reihe) Hanna Laßleben und Linda Heckenberger. Foto: Plonka