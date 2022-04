Neue Schlaganfallbehandlung in der Regionalen Stroke Unit in Biberach

Jährlich erleiden über 260 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Jeder Schlaganfallpatient ist ein Notfall, der so schnell wie möglich in einer für die entsprechende Diagnostik und Therapie spezialisierten Klinik behandelt werden muss. Für die optimale Versorgung, besonders von schweren Schlaganfällen, hat die zertifizierte regionale „Stroke Unit“ des Biberacher Zentralkrankenhauses mit der mechanischen Thrombektomie eine neue Therapieform vor Ort etabliert. Das teilen die Sana Kliniken in einer Pressemeldung mit.

Plötzlich einsetzende Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühle, eine verwaschene Sprache oder Sehstörungen – das sind laut der Pressemitteilung Warnzeichen, die auf einen Schlaganfall hinweisen können.

Nach Angaben der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) werden rund 80 Prozent aller Schlaganfälle durch ein Blutgerinnsel, einen sogenannten Thrombus, verursacht; oft aus dem Herzen oder aus einer hirnzuführenden Arterie im Halsbereich. Betroffen sind allein in Deutschland jährlich über 260.000 Menschen.

Auch wenn die Sterblichkeitsrate hierzulande in den vergangenen 20 Jahren deutlich gesunken ist, sind Schlaganfälle nach wie vor die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen und Einschränkungen bei Erwachsenen.

Am Biberacher Klinikum werden Schlaganfallpatienten bereits seit 2017 in der zertifizierten „Regionalen Stroke Unit“ behandelt. Bei der Versorgung von Schlaganfallpatienten ist dies maßgeblich, denn je länger Blutgefäße durch Blutgerinnsel verschlossen sind und das Gehirn dadurch nicht oder nur unzureichend mit Sauerstoff versorgt werden kann, desto mehr Gehirnzellen sterben ab. Es drohen irreparable Schäden wichtiger Gehirnregionen; die Folgen können eine eingeschränkte Motorik, Sprachstörungen oder gar der Tod sein.

Standardmäßig behandelt wird der Schlaganfall laut der Sana Kliniken mit der sogenannten Thrombolyse, bei der das Gerinnsel mit Hilfe von sei allerdings begrenzt, der Therapieerfolg bei möglichst kleinen und frischen Gerinnseln am größten. Noch bessere Erfolgschancen, insbesondere bei schweren Schlaganfällen, biete – in der Regel in Kombination mit der Thrombolyse – die Thrombektomie. Dabei wird das Gerinnsel mit einem feinen Maschendrahtgeflecht unter Sog herausgezogen.

Somit wird der Blutfluss in dieser Hirnarterie wiederhergestellt und das unterversorgte Hirnareal wieder durchblutet. Gefäßverschlüsse können so bis in die kleinsten Verästelungen des Gehirns entfernt werden. Mit der Thrombektomie könne die spezialisierte und zertifizierte Schlaganfallversorgung im Landkreis Biberach weiter verbessert werden.

„Bislang wurde diese Therapieform in Kooperation mit dem RKU angeboten und die Patienten bei Bedarf in Ulm weiterversorgt. Ab sofort wird die Thrombektomie auch direkt vor Ort in Biberach durchgeführt. Insbesondere schwere Schlaganfälle mit großen Gerinnseln können damit noch rascher und damit noch effektiver versorgt werden“, erklärt Privatdozentin Dr. Kornelia Kreiser, Chefärztin der Neuroradiologie und Radiologie.

Dr. Siegfried Kohler, der seit November letzten Jahres die Klinik für Neurologie chefärztlich leitet, weist auch auf die Erstversorgung hin. „Für den Behandlungserfolg entscheidend ist im ersten Schritt allerdings auch, wie schnell der Patient die Klinik überhaupt erreicht. Hier sind Angehörige, die Patienten selbst sowie die Rettungsdienstmitarbeiter gefragt, damit ein Schlaganfall auch als solcher erkannt wird und es nicht zu Umwegen über niedergelassene Ärzte oder Kliniken kommt, die nicht die volle Bandbreite der therapeutischen Möglichkeiten anbieten können.“