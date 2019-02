Neue Räume für die Karl-Arnold-Schule

Strahlende Gesichter in der Karl-Arnold-Schule: Die Schule im Biberacher Kreisberufsschulzentrum kann ihrer wachsenden Schülerschaft neue Räume anbieten. „Unkompliziert und unbürokratisch sorgte der Landkreis als Schulträger kurzerhand dafür, dass aus der ehemaligen Heizzentrale im Altbau des Berufsschulzentrums drei neue Räume nutzbar gemacht werden konnten“, teilt die Karl-Arnold-Schule in einer Pressemeldung mit.

Diese reinen Technikräume werden künftig von den angehenden staatlich geprüften Technikern genutzt. Die beiden Theorieräume und der CAD-Raum verfügen über Bodensteckdosen und WLAN, sodass im Zuge des neuen pädagogisch-technischen Ansatzes „Bring your own device“, also die Integration privater Geräte in den Unterricht, die Schüler ihre Notebooks mitbringen und diese sofort für Unterrichtsdokumentationen und Internetrecherchen zum Einsatz bringen können.

Die 25-jährige Julia Ott aus Schemmerberg genießt „im eigenen Stockwerk“ die Ruhe und konzentrierte Atmosphäre und freut sich an dem neuen kompakten CAD-Raum. Die gelernte Industriemechanikerin Alexandra Dreß aus Schmiechen ist von der neuen Aussicht „über den Dächern von Biberach“ ganz angetan und fügt hinzu: „Es ist schön hell und durch das Öffnen der Fenster ist ständig für Frischluft gesorgt.“