Neue Online-Kurse nach den Pfingstferien

Anmeldungen undweitere Informationen zu den Kursen via E-Mail an L.nguyen@tg-biberach.de oder telefonisch 07351/ 5797244. Anmeldungen sind auch über die Homepage www.tgfit.de möglich.

Die TG-Frühjahrskurse neigen sich langsam dem Ende zu. Für die Sommerkurse ist alles vorbereitet. Nach den Pfingstferien bietet die TGfit! ihren Teilnehmern acht verschiedene Kurse an, die je nach Interessen beliebig gebucht werden können.

Die Kurse Rückenfitness finden immer Montagabends von 17 bis 18 Uhr und Freitagmorgens von 8.30 bis 9.30 Uhr statt und bieten ein funktionelles Ganzkörpertraining mit Fokus auf der Rumpfmuskulatur und die Stärkung der Wirbelsäule. Start der Kurse ist am 7. Juni beziehungsweise 11. Juni. Beide Kurse umfassen sechs Einheiten und kosten 30 Euro.

Der Kurs Gymnastik-Mix findet immer am Mittwochabend von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Im Anschluss werden beim intensiven Activity-Workout, das auch immer am Mittwochabend von 19.45 bis 20.45 Uhr stattfindet, Fitnesstrends wie Core- oder Intervall-Training eingebunden. Start dieser beiden Kurse ist der 9. Juni, beide Kurse haben eine Dauer von sechs Einheiten und kosten jeweils 30 Euro.

Der Kurs Lungensport, der immer am Mittwochvormittag von 11.30 bis 12.30 Uhr stattfindet, bietet ein körperliches Training für Personen mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Im Training wird unter der Anleitung einer Physiotherapeutin die Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination gefördert, die Atemnot reduzieren und die körperliche Leistungsfähigkeit sowie die Lebensqualität steigern soll. Start des Kurses ist am 9. Juni, sechs Einheiten kostet 30 Euro.

In dem Kurs Mama fit, Baby mit am Freitagmorgen von 10 bis 11 Uhr sind Mütter nach der Rückbildung angesprochen, die gemeinsam nach der Schwangerschaft wieder fit werden und sich in hrem Körper wieder wohlfühlen möchten. Durch ein gezieltes Muskel- und Ausdauertraining werden Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Beckenbodenschwäche reduziert. Die Babys können in das Training eingebunden werden, es sind aber auch Mütter willkommen, die ohne Babys trainieren möchten. Der Kurs startet am 11. Juni und hat eine Dauer von sechs Einheiten. Die Kosten für diesen Kurs belaufen sich auf 30 Euro.

In dem Kurs Pilates für fitte Schwangere, der immer Mittwochmorgens von 9 bis 10 Uhr stattfindet, geht es um eine sanfte und effektive Methode, um die durch die Schwangerschaft bedingten kleinen Beschwerden wie beispielsweise Rückenschmerzen zu lindern. Durch die Kopplung von Atmung mit fließenden Bewegungen und der Aktivierung der stabilisierenden Rumpf- sowie der Beckenbodenmuskulatur wird der Körper bis zur Geburt sanft gekräftigt und mobilisiert. Start ist am 9. Juni Der Kurs hat eine Laufzeit von seiben Einheiten und kostet 35 Euro.

Der Kurs Pilates für frisch gebackene Mamas (ab etwa sechs bis acht Wochen nach Entbindung), der immer Mittwochmorgens von 10.15 bis 11.15 Uhr stattfindet, beschäftigt sich mit frisch gebackenen Müttern, die nach der Geburt einen Ausgleich suchen, um mithilfe von gezielten Pilates-Übungen die Rückbildungen nach der Schwangerschaft zu unterstützen. Speziell die Rückbildung der Gebärmutter und die Reaktivierung der Bauchmuskulatur werden durch die gezielte Atmung und spezielle Rumpfaktivierung im Pilates gefördert. Start ist der 9. Juni. Der Kurs umfasst sieben Einheiten und kostet 35 Euro. Frauen sollte die Teilnahme an „Mami-Kurse“ vorab mit ihrem Frauenarzt besprechen.