Neue Kurse der Turngemeinde

Für vier „TGfit!“-Sommerkurse der Turngemeinde Biberach sind noch Plätze frei, wie der Verein mitteilt. Diese sind „Babyzeit - Bewegte Zeit“, „Nordic Walking“, „LadyFit 35+“ und „SportBox Outdoor Workout“.

In den Babykursen geht es vor allem um Bewegungs-, Körper- und Sinneserfahrungen für die Kleinsten. Auch der gegenseitige Austausch der Eltern ist möglich. Hier sind die Kurse in zwei Stufen geteilt: Stufe 1 ist für Babys bis 10 Monaten, immer freitags von 9.15 bis 10.15 Uhr im TG SportCenter Stufe 2 ist für Babys von 10 bis 18 Monaten gedacht, mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Sprachheilschule.

Beim „SportBox Outdoor Workout“ können Teilnehmende mit effektivem Outdoor-Training den ganzen Körper trainieren. Die Termine sind montags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr.

Früher unterwegs sind die Leute, die bei den Nordic-Walking-Kursen dabei sind. Sie laufen Montag und Freitag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Rindenmooser Wald.

Der Kurs „LadyFit 35+“ will die Teilnehmerinnen fit für den Sommer machen. Dafür soll ein Mix aus Muskelkräftigung und Ausdauertraining sorgen. Dieser Kurs findet immer montags von 17.45 bis 18.45 Uhr in der Schwarzbachschule statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Luca Kley, luca.kley@tg-biberach.de, Telefon: 07351 / 5 79 72 44