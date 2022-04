Neue Kurse der TG Tanzsportabteilung

Im Mai und Juni gibt es neue Angebote der Tanzsportabteilung(TSA) der TG Biberach. Der Aufbaukurs Linedance für Anfänger findet mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr, vom 11. Mai bis 29. Juni an sechs Terminen statt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Einen weiteren Aufbaukurs gibt es donnerstags 16 bis 17 Uhr, vom 12.Mai bis 7. Juli. Die Kurse finden im TG SportCenter, Leipzigstraße 26 statt. Die Anmeldung bis spätestens fünf Tage vor Kursbeginn ist erforderlich, unter anmeldung.tsa@tg-biberach.de. Die sonntäglichen Tanztreffs der TSA können momentan nicht stattfinden. Stattdessen soll es laut einer Mitteilung Workshops unter dem Motto „Tanztreff Spezial“ geben. Einmal im Monat, sonntags 14 bis 16.30 Uhr im TG SportCenter. Start ist am 22. Mai mit Petra und Volker Rudischhauser mit dem Thema „Langsamer Walzer“. Am 26. Juni geht es um den „Discofox“. Es sind jeweils zwei Stunden Unterricht geplant. Voranmeldung ist erforderlich bei Andrea Maier: anmeldung.tsa@tg-biberach.de ,