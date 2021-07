Neue Kostüme für den Trommler- und Fanfarenzug der MES

Bei einem Termin mit Landrat Heiko Schmid und Vertretern der Schützendirektion und der Matthias-Erzberger-Schule (MES) sind die neuen Kostüme des Trommler- und Fanfarenzugs der MES präsentiert worden. Vier Schülerinnen trugen sie zur Probe. Die neuen Kostüme im Wert von 25 000 Euro wurden vom Landrat über Mittel der OEW (Oberschwäbischen Elektrizitätswerke) finanziert.

Leider können die Kostüme in diesem Jahr beim Festzug noch nicht bestaunt werden. Schmid bedauerte das sehr: „Die Hoffnung des vergangenen Jahres hat sich leider nicht bewahrheitet. Dennoch soll hier die Botschaft gesendet werden: Schützen lebt!“ Der Landrat bedankte sich bei der Schützendirektion mit ihrem Vorsitzenden Rainer Fuchs, dass diese sich kreativ einsetze, um trotz aller Beschränkungen die Tradition des Schützenfests wach und vital zu halten.

Ganz besonders bedankte sich Schmid bei Gabriele Miller für ihr großes und außergewöhnliches Engagement und ihre wertvollen Impulse für den Trommler- und Fanfarenzug der MES. Sie begleitet die Gruppe seit vielen Jahren. Der Landrat würdigte die außergewöhnliche Leistung von Anika Raendchen als geistige Urheberin des neuen Kostüms und des ganzen Teams der Schützenbühne hervor: „Ich bin total begeistert von dem, was Sie hier mit diesen wunderbaren Kostümen geschaffen haben.“

Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion, hob die Bedeutung des Trommler- und Fanfarenzugs der MES hervor und zeigte sich sehr froh, dass sich der Landrat so für diese Gruppe einsetzt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Schule mit neuen Kostümen ausgestattet wird und Landrat und Schützendirektion so Hand in Hand gehen.“ Die Schulleiterin der MES, Gabriele Kallenbach-Blasen, schloss sich dem Dank an. Sie freue sich schon heute auf ihr erstes Schützenfest als Schulleiterin.