Neue Kontiki-Trauergruppe startet

Die Selbsthilfegruppe Kontiki für verwaiste Eltern in Biberach, Riedlingen und Sigmaringen startet mit einer neuen angeleiteten Trauergruppe. Auftakt für die regelmäßig geplanten Gruppenabende mit unterschiedlichen Schwerpunkten ist am Dienstag, 9. November, 20 Uhr, im Gemeindesaal des Katholischen Pfarramts St. Josef in Biberach (Birkendorfer Straße 8).

Der trauernde Mensch braucht verständnisvolle Begleitung und Unterstützung bei der unumgänglichen psychischen Arbeit, sich mit der Realität des Todes auseinanderzusetzen. Professionelle Trauerbegleiter geben Raum für Trauer und spüren im Gespräch und im kreativen Arbeiten den Veränderungen nach, die durch den Verlust entstehen. Geplant sind später im Jahresprogramm auch Vorträge, Seminare, Workshops und Begegnungsveranstaltungen.

Im ersten Gespräch geht es um Erwartungen, was eine Selbsthilfegruppe für jeden Einzelnen auf seinem Weg in der Trauer sein kann. Die Teilnahme ist unabhängig von Nationalität, Konfession und Weltanschauung.