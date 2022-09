Neue Judokurse bei der TG Biberach

Die TG Biberach bietet demnächst zwei neue Judokurse an: einen Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche und einen Anfängerkurs für Erwachsene und Jugendliche. Das teilt der verein in einer Vorschau mit.

Der Anfängerkurs für Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren startet am Mittwoch, 21. September, um 17.30 Uhr in der WG Sporthalle A (Halle 6), Adenauerallee 1 in Biberach. An die Teilnehmer werden keine besonderen sportlichen Voraussetzungen gestellt. In den ersten drei bis vier Trainingsabenden geht darum, sich kennen zu lernen und bei Judo reinzuschnuppern. Danach kann man sich entscheiden, ob man weiterhin an dem Kurs teilnehmen will. Der Kurs wird mit der Prüfung zum weiß-gelben Gürtel abgeschlossen. Für den Anfang genügt die übliche Sportbekleidung (Trainingshose, T-Shirt, Pulli), mit Hausschuhen, Schlappen oder Flipflops, Trinkflaschen mit Namen kennzeichnen. Ein Judoanzug ist erst erforderlich, wenn nach einigen Schnupperabenden feststeht, dass der Kurs auch absolviert wird.

Für Erwachsene und Jugendliche Anfänger, sowie Neueinsteiger ab 15 Jahren startet am Montag, 19. September, um 19.30 Uhr ein Kurs. Für alle, die es ihren Kindern gleichtun wollen und durch Judo sportlich aktiv und mobil bleiben wollen oder auch nach einer längeren Judopause wieder anfangen möchten, ist dieser Kurs das richtige Angebot.

Ein Einstieg in die Kurse ist bis Ende Oktober problemlos möglich. Weitere Informationen und Auskünfte zu beiden Kursen gibt es bei dem Abteilungsleiter Bruno Baltres, Telefon 07351/12175 und unter www.judo-biberach.de.