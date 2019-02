Neue Intendantin möchte Filmfestpublikum verjüngen

Einstimmig ist Helga Reichert von den Mitgliedern des Vereins Biberacher Filmfestspiele am Montagabend zur neuen Intendantin des Festivals gewählt worden. Sie folgt in diesem Amt ihrem Mann und Festspielgründer Adrian Kutter. Der Wahl voran ging bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle allerdings eine längere Diskussion.

Zur Debatte stand allerdings nicht die Person Helga Reichert, sondern die Form, wie das Intendantenamt dem Verein angegliedert sein soll. Der Vereinsvorstand habe laut dem Vorsitzenden Tobias Meinhold beschlossen, dass Reichert als Intendantin ebenfalls dem sechsköpfigen Vorstand angehören soll – so wie es in den vergangenen Jahren bei Adrian Kutter der Fall war.

Arbeit im Vorstand nicht länger ehrenamtlich

Der Unterschied: Während Kutter dies komplett ehrenamtlich machte, soll Helga Reichert für ihre Arbeit künftig ein Honorar erhalten. Über dessen Höhe war bei der Versammlung nichts zu erfahren, die entsprechenden Vertragsunterlagen werden derzeit noch vom Vorstand mit Unterstützung eines Juristen erarbeitet. Eine hohe fünf- bis sogar sechsstellige Summe, wie sie von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg für einen solchen Posten empfohlen wurde, werde es aber sicher nicht sein, hieß es seitens des Vorstands. „Das können wir uns gar nicht leisten“, so Schriftführer Reinhard Brockof.

Einige Mitglieder äußerten Bedenken, ob es hier nicht zu Interessenskonflikten kommen könne. Der Vorstand habe zum einen eine gewisse Kontrollfunktion, unter Umständen auch dem Intendanten gegenüber. Zum anderen entscheide der Vorstand auch über das Honorar für den Intendanten. Sei dieser Mitglied des Vorstands, entscheide er darüber quasi selbst mit.

Kein Misstrauen gegenüber Reichert

„Es wirkt etwas komisch, wenn einer, der etwas bekommt, selbst mitentscheidet, was er bekommt“, sagte Tobias Krohn, einer der beiden Kassenprüfer des Vereins. Und sein Kollege Wolfgang Tobelander ergänzte, dass der Verein inzwischen nicht unerheblich von Fördermitteln lebe. „Da sollte ich eigentlich jede Konfliktsituation vermeiden, in die ich kommen könnte.“ Beide regten an, den Intendanten per Vertrag außerhalb des Vorstands anzustellen. Betont wurde mehrfach, dass es dabei nicht um ein Misstrauen gegenüber Helga Reichert gehe.

Man habe sich nach längerer Beratung für den Weg entschieden, dass der Intendantenposten im Vorstand angesiedelt sein soll, entgegnete Vorsitzender Meinhold. Das sei vereinsrechtlich zwar der schwierigere Weg, deshalb lasse sich der Verein aber auch von einem Juristen beraten. Aus Sicht von Kulturamtsleiter Klaus Buchmann, der die Stadt im Verein vertritt, bringe dieses Modell viele Vorteile: „Helga Reichert hat angekündigt, dass sie als Intendantin viel in der Geschäftsstelle des Vereins arbeiten will. Damit ist sie nahe am Tagesgeschäft des Vereins und bekommt vieles direkt mit.“

Reichert hat Lust auf Intendantenposten

Der bisherige Intendant Adrian Kutter meinte, dass man ihn vor einigen Jahren „zwangsweise“ in den Vorstand geholt habe, „weil es gut für den Verein sein sollte – und jetzt soll es auf einmal nicht mehr gut sein?“ Wenn die Chance bestehe, den Intendanten in den Vorstand zu bekommen, müsse man diese nutzen, so Kutter.

Helga Reichert verdeutlichte in einer kurzen, aber sehr engagierten Rede, dass sie große Lust auf den Intendantenposten habe. Die Tatsache, dass sie Kutters Ehefrau sei, legitimiere sie nicht, dieses Amt zu übernehmen, ging sie auf entsprechende Gerüchte ein. Sie sei bereit, dafür hart zu arbeiten, weil sie immer nach neuen Herausforderungen suche.

Rund 200 Vorstellungen pro Jahr gespielt

Nach ihrem abgeschlossenen Jurastudium, hatte die heute 45-Jährige die Schauspielschule in Köln besucht, nebenbei fürs Radio gearbeitet und bis zu ihrer Heirat und den beiden Kindern rund 200 Vorstellungen pro Jahr gespielt. „Ich bin also relativ stressresistent“, so Reichert. Aufgrund der Familie beruflich kürzer treten zu müssen, sei ihr „verdammt schwergefallen“. Sie habe sich in dieser Zeit in Biberach im sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert und bei den Festspielen in Burgrieden als Schauspielerin und Regieassistentin gearbeitet.

„Ich möchte die Filmfestspiele nicht neu erfinden, weil sie genau so gut sind, wie sie sind“, sagte Reichert. Sie wolle das Festival künftig aber mit einer Kinderbetreuung sowie mit Kinder- und Jugendfilmen etwas familienfreundlicher und jünger gestalten. Es gehe darum, eine neue Generation des bei Filmschaffenden geschätzten Biberacher Kinopublikums heranzuziehen.

Termin für 41. Biberacher Filmfestspiele steht fest

Mit ihrer Rede schien sie bei den 53 anwesenden Vereinsmitgliedern die Zweifel ausgeräumt zu haben, denn bei der Wahl erhielt sie alle Stimmen. „Ich danke für Ihr Vertrauen“, meinte Helga Reichert anschließend, „und ich sage Ihnen: Wenn ich das Ding nicht rocke, macht mir mein Alter zu Hause die Hölle heiß.“ Die 41. Biberacher Filmfestspiele finden vom 29. Oktober bis 3. November statt.