Neue Graffitis rund um den Skaterplatz Biberach

Der Skaterplatz in Biberach wird aktuell verschönert. Gemeinsam mit Viktor Rosin von Jugend Aktiv werden Jugendliche dort mit der Sprühdose kreativ. Noch bis Ende Juni läuft das Projekt „Spray all day“. Ziel der Aktion ist es, die Anlage am Erlenweg optisch aufzuwerten – und zwar von den Jugendlichen, die sich täglich auf dem Skaterplatz aufhalten.

Der Ursprung dieses Projektes liegt in der aufsuchenden Arbeit der Jugend-Aktiv-Mitarbeiter aus dem Jugendhaus 9teen. Bei der Betrachtung der Rampen und deren zusammenhangslos beschmierten Oberflächen, hat Viktor Rosin das Projekt „Spray all day“ organisiert, bei dem die Jugendlichen mit der Sprühdose künstlerisch aktiv werden. Das Projekt wird künstlerisch und handwerklich auch von Viktor Rosin begleitet.

Potenziellem Vandalismus vorbeugen

Nach Absprache mit dem Ordnungsamt und Jürgen Kley, der bei der Stadt Biberach für den Skaterplatz zuständigist, war es möglich, das Projekt unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln umzusetzen. Zudem hat die Kooperation von ehrenamtlich tätigen Skatern wie Florian Ebenhoch dazu beigetragen, bis zu 30 Jugendliche für die Aktion zu begeistern. Durch vorgegebene Tage konnten sich maximal drei Jugendliche pro Tag anmelden, um ihre Ideen umzusetzen. Vorgaben gab es keine, jeder konnte sich seine Motive frei aussuchen und einen ganzen Tag lang verwirklichen.

„Das Ergebnis dieses Projekts ist so fassettenreich, wie man sich es nur vorstellen kann und beeindruckt auf ganzer Linie was die Jugendlichen künstlerisch mit der bloßen Sprühdose zustande bringen“, sagt Viktor Rosin. Offensichtlich sind unter den Skateboard-, Rollerblade- und Scooter-Fahrern auch noch andere bis heute unentdeckte Talente gewesen, die nun eine Möglichkeit hatten sich auszudrücken“.

Auf längere Sicht sollte dieses Projekt laut Rosin eine größere Verbundenheit der Jugendlichen zum Skaterplatz in Biberach schaffen und potenziellem Vandalismus vorzubeugen. Denn, das was geleistet wurde, verdiene Respekt und lasse den Skaterplatz neu aufleben. „Jetzt lohnt es sich zusätzlich, die Anlage zu besuchen, denn abgesehen von sportlicher Leistung kann man sich nun auch noch regionale Kunst im öffentlichen Raum ansehen.“