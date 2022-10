Neue Gesichter in der Karl-Arnold-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rundum frohe Gesichter zu Beginn des neuen Schuljahres gab es dieser Tage in der Karl-Arnold-Schule Biberach bei der Begrüßung der neuen Lehrerinnen und Lehrer. Um ihnen in einer der größten Schule des Landes das Einleben zu erleichtern bekam jeder von Ihnen erstmals einen Coach zugewiesen. Die sechs „Neuen“ an der Gewerblich-Technischen Schule im Süden Biberachs freuen sich auf ihre neuen Aufgaben. So die Sport- und Geschichtelehrerin Verena Rehm, oder auch ihr neuer Kollege Dennis Schäfer, der ebenfalls Sport und außerdem noch Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde unterrichtet. Von der Robert-Bosch-Schule in Ulm kommen Patrizia Heider mit Deutsch und Englisch sowie Informationstechniker Jürgen Lifka. Mit dem ausgebildeten Schlosser Michael Bauer und dem Zimmerer Lukas Pfarr konnten auch zwei Praktiker gewonnen werden. Schulleitern Renate Granacher-Buroh vereidigte am Ende der Einführungsveranstaltung die neu in den Beamtenstatus eingetretenen Pädagogen. Dadurch sind sie Beamte auf Probe und dadurch auch Studienräte.