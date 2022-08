Suchtberater sehen neue Gefahren bei Cannabis-Legalisierung und Online-Casinos

620 Personen haben im vergangenen Jahr die Angebote der Caritas Suchthilfen in Anspruch genommen. Doch die Zahl suchtkranker Menschen im Landkreis Biberach dürfte um ein Vielfaches höher sein. In den kommenden Jahren rechnen die Therapeuten zudem mit steigenden Zahlen in den Bereichen Online-Spiele sowie Medien- und Cannabiskonsum.

Egon Fiderer, Leiter der Caritas Suchthilfen, mit dem kürzlich erschienenen Jahresbericht 2021. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Bei den Caritas Suchthilfen schlagen in der Regel nur Menschen auf, die in Familie oder Beruf auffällig geworden oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, etwa wegen einer Trunkenheitsfahrt. Oft sind es auch Angehörige, die sich zuerst an die Suchthilfen wenden.

Egon Fiderer leitet die Caritas Suchthilfen und weiß, dass Angehörige häufig viel früher ein Suchtverhalten erkennen und als Problem identifizieren als der Betroffene selbst und als Erste unter der Situation leiden. Verschiedene Kriterien können dabei helfen, eine Alkoholabhängigkeit zu diagnostizieren. Auf einen Kontrollverlust weist beispielsweise hin, wenn man Menge, Zeitpunkt und Ort des Konsums nicht mehr kontrollieren kann. Außerdem liegt ein starkes Verlangen nach dem Suchtmittel vor, der Abhängige sucht zwanghaft nach Gelegenheiten für den Alkoholkonsum.

So überzeugt man den Ehepartner

Doch wie bewegt etwa ein Ehepartner den anderen, Hilfe anzunehmen? Eine Möglichkeit könnte sein, dem Suchtkranken zu sagen, dass man zur Beratungsstelle gegangen sei, weil man selbst unter der Situation leide, so Fiderer. Alkohol oder Drogen können im Verlauf einer Suchterkrankung zunehmend zwischen den Ehepartnern stehen. Aus diesem Grund ist die Einbeziehung des Partners in die Beratung wichtig.

Wer sich für den Weg in die Beratungsstelle entscheidet, den erwartet eine wertschätzende Haltung der Mitarbeitenden, verspricht Fiderer. „Niemand soll verurteilt werden. Es ist eine Krankheit, deren Ursache oft in einer Lebenskrise, schwierigen Lebenssituationen oder schlechten Startbedingungen ins Leben liegt.“ Lange Wartezeiten sollen vermieden werden, indem sich die Therapeuten für akute Krisen eine Reserve vorhalten und auch mal am späten Nachmittag oder abends Termine anbieten. Dabei geht die Beratungsstelle getreu dem Caritas-Motto „Vielfältig den Menschen nahe“ vor. Fiderer betont, dass die Caritas Menschen jeder Herkunft oder Konfession offenstehe: „Das gilt sowohl für die Klienten als auch für die Mitarbeiter.“

Teilweise entwickelt sich eine Alkoholerkrankung über bis zu 20 Jahre. Egon Fiderer

Ein wichtiges Instrument in der Arbeit der Suchthilfen stellen die Gruppenangebote dar. „In verschiedenen Gruppen machen die Teilnehmer die Erfahrung, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind, sie erfahren untereinander Solidarität“, berichtet Fiderer. Die Gruppensitzungen entfalteten oft eine eigene Dynamik, denn den anderen Betroffenen könne man nichts vormachen. In einer Therapievorbereitungsgruppe zum Beispiel lernen die Teilnehmer, sich selbst einzuschätzen und das eigene Problem als Abhängigkeit zu identifizieren. Die Teilnehmer werden alle von ausgebildeten Suchttherapeuten begleitet und sind in der größten Gruppe, den Alkoholkranken, in der Regel 35 bis 55 Jahre alt. „Teilweise entwickelt sich eine Alkoholerkrankung über bis zu 20 Jahre“, sagt Fiderer. Es beginne oft früh in der Jugendclique oder später mit dem Feierabendbier. Halt können die Betroffenen auch in Selbsthilfegruppen wie dem Kreuzbund finden, mit dem die Caritas Suchthilfen kooperieren.

Auf die Therapievorbereitung folgt die Entwöhnungsbehandlung, die je nach Situation stationär oder ambulant erfolgt. „Wenn jemand nicht abstinenzfähig ist und die Gefahr für einen Rückfall groß ist, kommt in der Regel eine stationäre Therapie infrage“, erläutert Fiderer. 16 Wochen bei einer Alkoholerkrankung und 24 Wochen bei einer Drogenabhängigkeit dauert der Klinikaufenthalt in der Regel. „Ambulante Therapien dauern bis zu zwölf Monate, erfolgen oft begleitend zu Alltag und Beruf und sind häufig erfolgreich“, so Fiderer. Nach der Entwöhnungsbehandlung kehren die Klienten zur Nachsorge zur Caritas zurück und werden noch etwa ein Jahr in einer Nachsorgegruppe begleitet.

Cannabis: Großer Bedarf an Prävention und Aufklärung

Fiderer betont, dass man Alkoholkonsum nicht prinzipiell verteufeln dürfe. „Es ist vielmehr wichtig, dass man lernt, ihn angemessen zu konsumieren, damit er sich nicht zu einem Problem entwickelt“, sagt Fiderer. Das könnte bald auch für Cannabis gelten, mit dessen Legalisierung Fiderer für das Jahr 2024 rechnet. In diesem Bereich bestehe ein großer Bedarf an Prävention und Aufklärung, betont Fiderer und wünscht sich eine stärkere staatliche Finanzierung. Derzeit sei davon auszugehen, dass Cannabis erst im Alter von 21 Jahren erworben werden darf. „Auf keinen Fall darf die Legalisierung auch für Jugendliche gelten“, sagt Fiderer. Cannabiskonsum könne zu Schäden bei der Gehirnentwicklung führen. „Die Leute bleiben in ihrer Entwicklung stehen und haben oft mit Mitte 20 das Erwachsenwerden nicht geschafft“, berichtet Fiderer von Klienten, die bereits früh Drogen konsumiert haben.

Immer mehr in den Fokus der Beratungsstellen rückt das Thema Online-Glücksspiel. Der neue Glücksspielstaatsvertrag holte die Online-Casinos im Juli vergangenen Jahres aus der Illegalität. „Da kommt was auf uns zu“, ist Fiderer überzeugt. Rund 20 Personen pro Jahr wendeten sich zuletzt an die Caritas Suchthilfen, weil sie eine Glücksspielsucht entwickelt haben. „Der Einstieg ist mittlerweile sehr niederschwellig und die Verführung groß“, sagt Fiderer und nennt als Beispiel die omnipräsenten Sportwetten. „Wenn man verliert, will man sein Geld zurückgewinnen und erhöht den Einsatz. Ich habe aber noch nie einen Spieler getroffen, der letztendlich mit Gewinn rausgegangen ist“, so Fiderer. Einige Klienten hätten in nur zwei oder drei Monaten bis zu 2000 Euro in Online-Casinos verloren.

Angebote für Kinder

Bei ihrer Arbeit haben die Caritas Suchthilfen nicht nur die Suchtkranken im Blick, sondern auch die Familienangehörigen. Im vergangenen Jahr lebten laut Jahresbericht der Suchthilfen 176 minderjährige Kinder mit einem von einer Suchterkrankung betroffenen Elternteil in einem Haushalt zusammen. Gemeinsam mit der Psychologischen Familien- und Suchtberatung (PFL) wendet sich die Caritas seit zehn Jahren mit dem Angebot „irgendwie anders“ an Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahre, in deren Familien Suchtprobleme oder psychische Erkrankungen auftreten.

„Viele Kinder fühlen sich schuldig, weil ihre Eltern streiten oder trinken“, sagt Fiderer. Dieses Schuldgefühl versuchen die Therapeuten den Kindern in zehn bis 15 Gruppenstunden zu nehmen. Zudem seien soziale Muster vererbbar, so Fiderer. So soll dieses Angebot auch vermeiden, dass die nächste Generation Suchtkranker heranwächst. „In den Gruppen wird mit kindgerechter Sprache gearbeitet und auch viel gespielt“, sagt Fiderer. Und nicht nur die Kinder lernen dazu. „Der Blickwinkel der Kinder ist auch für die Suchttherapeuten spannend.“

Die Caritas Suchthilfen Biberach sind einer von fünf Projektstandorten im Land in dem Präventionsprojekt „Salto“. Dieses Angebot dient der Unterstützung für von Suchtproblemen betroffenen Eltern. In einer Elterngruppe werden Themen wie Verantwortung, „wir als Familie“, „unser Kind“ und der Umgang mit Gefühlen behandelt. Die Eltern sollen in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Die Landesförderung läuft Ende 2022 aus. Das Projekt soll aber in ein Regelangebot übergehen.

Alarmzeichen bei zu viel Medienkonsum

Konfliktpotenzial in Familien birgt auch der Medienkonsum der Kinder. Vermehrt melden sich Eltern und auch Schulen bei der Beratungsstelle. Alarmzeichen seien, wenn die Kinder so viel Energie in Online-Spiele oder soziale Medien stecken, dass andere Bereiche wie Schule, Verein oder Freundschaften darunter zu leiden beginnen. Eltern berichten oft von aggressiven Reaktionen ihrer Kinder, wenn sie versuchen einzugreifen. Er vertritt jedoch auch hier die Grundauffassung, dass man auch das Zocken an der Konsole nicht grundsätzlich verteufeln sollte, solange die Balance stimme.