Neue Fitnesskurse bei der VHS starten

Für sportlich Interessierte, die etwas anderes ausprobieren wollen als klassische Gymnastikkurse, hat die Volkshochschule Biberach im Herbst- und Wintersemester einige neue Angebote konzipiert. Dies teilt die VHS mit.

Der Fokus des Kurses „Zirkelworkout“ ab Dienstag, 27. September, von 10.45 bis 11.45 Uhr liegt auf einem Kraftausdauertraining im Zirkel für den ganzen Körper. Trainiert wird im Intervall mit einem Tabatatimer. Es sind vier Runden mit sechs Übungsstationen vorgesehen. Das Training ist für Anfänger geeignet und kann beliebig an die individuelle Belastungsgrenze angepasst werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 92 Euro.

Im Job wird der Körper oft nur einseitig belastet: Zu langes Sitzen oder Stehen kann zu diversen Einschränkungen führen. Im Hybridkurs „Bewegte Mittagspause“ ab Dienstag, 27. September, von 12.15 bis 13 Uhr wird der ganze Körper mobilisiert, außerdem arbeiten die Teilnehmenden mit funktionellen Übungen. Eine Mischung aus Mobilisierungsübungen, Atemübungen, Neuroathletik, Augentraining, Gleichgewichts- und Stabilisierungsübungen sind ebenfalls Teil des Kurses. Die Teilnahmegebühr beträgt 81 Euro.

Im Onlinekurs „Intervall-Training“ ab Mittwoch, 5. Oktober, von 21.20 bis 22.20 Uhr werden gemeinsam am Anfang der Stunde die Übungen festgelegt, so ist jede Unterrichtsstunde anders. Geplant sind praktische Übungen, die den Körper kräftigen, mobilisieren und dehnen. Der Kurs wird als reiner Onlinekurs angeboten – so kann man vom eigenen Wohnzimmer aus teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 42 Euro.