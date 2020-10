Neue Erdgasautos vergrößern Teilautoflotte

Zwei Erdgasfahrzeuge hat der Teilauto-Verein bisher. Jetzt sind zwei weitere der bei den Mitgliedern so beliebten Fahrzeuge dazugekommen. Bei der Anschaffung der beiden Autos unterstützte die Ewa Riss den Verein, so die Pressemitteilung der Ewa Riss. „Ewa Riss und Teilauto-Verein setzen sich gemeinsam für eine nachhaltige Mobilität in der Region ein“, schreibt die Ewa Riss.

Der Teilauto-Verein setzte bei der Anschaffung der zusätzlichen Autos bewusst auf Erdgas betriebene Wagen. „Mit den beiden neuen Erdgasfahrzeugen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, denn mit diesem Antrieb werden viel weniger Kohlendioxid- und Stickoxid-Emissionen ausgestoßen als bei Benzin oder Diesel – und preisgünstiger im Verbrauch ist Erdgas auch”, sagt Rudolf Brüggemann, Vorsitzender des Teilauto-Vereins. Die Ewa Riss unterstützte den Verein bei der Anschaffung der beiden neuen Fahrzeuge. Diese stehen den rund 180 Mitgliedern des Vereins nun für knapp sechs Jahre zur Verfügung.

Neben diesen Fahrzeugen hat der Carsharing-Verein noch zwei weitere Erdgasautos in seiner Flotte. Diese seien,so heißt es in der Pressemitteiung, bei den Mitgliedern sehr beliebt und gehörten zu den am häufigsten genutzten Fahrzeugen. Die Autos können an der Erdgastankstelle der Ewa Riss in Biberach 100 Prozent Bioerdgas tanken. „Mit Bioerdgas fahren unsere Fahrzeuge fast zu 100 Prozent klimaneutral“, freut sich Steffen Bihlmaier, stellvertretender Vorsitzender des Teilauto-Vereins. Der Verein setzt sich primär für eine umweltbewusste Mobilität mit emissionsarmen, gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen in Kombination mit Fahrrad, Bus und Bahn ein. „Wir finden es klasse, dass der Teilauto-Verein bewusst auf Erdgas betriebene Fahrzeuge setzt. Diese Initiative unterstützen wir als regionaler Energieversorger sehr gerne“, so Katja Kägebein, Geschäftsführerin der Ewa Riss.

Der Teilauto-Verein

Der Teilauto-Verein ist ein Carsharing-Verein. Er bietet seinen Mitgliedern die Nutzung von zehn Fahrzeugen vom Kleinwagen bis zum Neunsitzer in Biberach und Ummendorf an. Die Fahrzeuge können entweder telefonisch, über das Internet oder per Smartphone-App gebucht werden. Die Buchungszeit ist dabei flexibel – die Autos können stunden-, tage- oder wochenweise gebucht werden.