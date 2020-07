Neue Englischkurse an der VHS

Die Volkshhochschule Biberach bietet neue Englischkurse bei Ulla Reeder an.

Bei Englisch auf Reisen A1 lernen die Teilnehmer, sich in wichtigen Alltagssituationen (etwa in Hotels, Restaurants und Geschäften.) zu verständigen, damit sie angemessen reagieren können. Beginn ist am Montag, 27. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr. Die Gebühr für insgesamt fünf Termine beträgt 53 Euro.

Englisch A2/B1 Praktische Kommunikation für die Arbeitswelt beginnt am Donnerstag, 30. Juli, und richtet sich an Personen, die Englisch im beruflichen Umfeld benötigen und ihren geschäftlichen Wortschatz erweitern möchten. Die Teilnehmer sollten über gute Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügen. Der Kurs findet an fünf Donnerstagen von 17.30 bis 19 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 53 Euro.