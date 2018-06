Neue Einblicke in die Stadtpfarrkirche

Die Bauarbeiten in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin laufen auf Hochtouren. Gerade werden die neuen Bodenplatten verlegt. Die Temperierung, oder besser gesagt die Fußbodenheizung, läuft ebenfalls bestens. Um Bürger und Besucher noch mehr am Baustellengeschehen in der Kirche teilhaben zu lassen, hat sich der Förderverein Bauhütte Simultaneum überlegt, einmal monatlich eine Führung durch die Stadtpfarrkirche anzubieten. Die erste Schaustelle für Interessierte findet am kommenden Samstag, 3. Februar, um 10 Uhr statt.

Jeden ersten Samstag im Monat soll die Schaustelle angeboten werden, immer um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Südeingang der Kirche. Die Mitglieder der Bauhütte werden dann mit den Pfarrern und Architekten vor Ort sein, um Fragen zu beantworten. „Wir wollen gemeinsam über den Baufortschritt informieren“, sagt der evangelische Pfarrer Ulrich Heinzelmann. „Da können die Menschen dann mehr sehen, statt nur durch die Löcher zu gucken.“ Denn am Samstag dürfen die Besucher einen Blick hinter die Trennwand werfen, die den momentanen Gottesdienstbereich vom Baustellenbereich trennt. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass alle Biberacher und Gäste gute Kenntnis vom Stand der Umbaumaßnahmen haben“, sagt Hans Beck, Vorsitzender des Vereins Bauhütte.

Renovierung kostet drei Millionen

Ende Mai 2017 hat die Renovierung im Inneren der Stadtpfarrkirche begonnen. Der größte Aufwand ist wohl die Fußboden-Temperierung, die überall unter den neuen Bodenplatten eingebaut wird. Diese sorgt nicht nur für angenehmere Temperaturen während des Besuchs von Gottesdiensten oder Konzerten, sondern ist auch für den Erhalt des alten Mauerwerks und seiner empfindlichen Fresken elementar wichtig. „Die Temperatur in der Kirche wird künftig zwischen acht und zwölf Grad liegen“, sagt Siegfried Locher, einer der Architekten.

Es wird also auch künftig nicht kuschelig warm in der Kirche sein. „Es wird natürlich kühl bleiben, aber das Wichtigste ist, es wird nicht mehr ziehen“, sagt der katholische Pfarrer Kaspar Baumgärtner. „Da haben sich drei Grad wie minus fünf Grad angefühlt.“ Es habe durchaus Zeiten gegeben, da hätten die Flammen der Kerzen waagrecht geflackert. „Und auch das Weihwasser ist uns schon eingefroren“, erinnert sich Ulrich Heinzelmann. Er hat die „Fußbodenheizung“ in der Kirche im Übrigen schon getestet, indem er mit Strümpfen über den Boden gegangen sei: „Die Temperierung funktioniert wunderbar, ich bin wirklich beeindruckt, wie gleichmäßig warm es wird.“ Insgesamt wird die Temperierung auf rund 1200 Quadratmetern verlegt.

Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende März fertiggestellt sein. In seinem Verlauf wurden die alten Fliesen durch neue ersetzt. Für Heizung und Elektrik wurden Kanäle ausgefräst, in die die Hauptverteilungsleitungen gebettet wurden. Bevor der neue Boden aufgebaut werden konnte, mussten auf dem Rohboden Unterkonstruktionen für die Bänke befestigt werden. Die Koordinaten dieser Anbringungen wurden millimetergenau nach Lage und Höhe eingemessen, da der Standort der Bänke auf das Fliesenraster abgestimmt ist. Von den Fliesen, die aus dem Altmühltal bezogen werden, liegen bereits viele und ergeben eine schöne Fläche in der Mitte der Kirche. Nun fehlen noch die Anschlussstellen an bestehende Stufen und Wände.

Ab April geht es dann mit dem zweiten Bauabschnitt im vorderen Teil der Kirche weiter. Es ist den beiden Pfarrern immer wichtig gewesen, dass die Bürger die Kirche weiterhin betreten können: „So bleibt immer ein durch eine Trennwand geschützter Teil erhalten, in dem sich beten und besinnen lässt.“ An den Trennwänden findet sich eine Dokumentation mit Fotos von Frank Mosthof, die einen guten Überblick über die Bauarbeiten verschafft. Dort besteht auch die Möglichkeit, Gedanken oder eine Widmung zu hinterlassen, die von Jung und Alt kräftig genutzt wird.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der zweite Bauabschnitt noch vor Weihnachten 2018 abgeschlossen werden kann. „Zum Schützenfest wird das nicht zu schaffen sein“, sagt Architekt Rolf Gurland. 2019 werde dann mit dem dritten Bauabschnitt, der Außensanierung, begonnen werden. Insgesamt wird die Sanierung der Biberacher Stadtpfarrkirche rund drei Millionen Euro kosten, von denen die Bauhütte bisher knapp 640 000 Euro an Spenden gesammelt hat. Der Verein setzt sich seit sechs Jahren für die Sanierung der Kirche ein.