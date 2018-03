Neue Ehrenamtliche für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Bei einer kleinen Feier hat Annette Brade (links), Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes der Caritas, kürzlich elf Ehrenamtlichen ihr Zertifikat überreicht. Die Teilnehmer haben ihre sechsmonatige Ausbildung zur Begleitung im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst abgeschlossen und können nun Familien und Kinder begleiten (von links): Adelheid Olischläger von der Hospizgruppe Biberach, Agnes Horwath (Albstadt), Heike Werner (Laupheim), Cornelia Wetzel (Ostrach), Daniel Horst (Biberach), Christa Dangel (Laupheim), Andrea Lacher (Ochsenhausen), Dijana Jovanović (Laupheim), Daniela Blersch (Biberach) und Andrea Maier (Biberach). Karin Voll (Mengen) ist nicht auf dem Bild. Der Dienst verfügt nun über insgesamt 23 ehrenamtlich tätige Menschen, die im Bereich der Dekanate Biberach und Saulgau unterwegs sind. Eine der wichtigsten Aufgaben solcher Begleitungen sind die Geschwisterkinder in betroffenen Familien, die oft ganz im Stillen darunter leiden, dass sie von ihren Eltern nicht mehr ganz so wahrgenommen werden können seit die schlimme Diagnose über die Schwersterkrankung des Bruders oder der Schwester über die Familie hereingebrochen ist. Weitere Informationen gibt es auch unter Telefon 0151/11162503 oder per E-Mail an brade@caritas-biberach-saulgau.de Foto: privat