Neue Broschüre zeigt Genießerlauf-Touren

Große Freude bei Stadtverwaltung und Verein Lauffreunde Biberach: Die Broschüre mit Laufstrecken in und um Biberach ist da. Rechtzeitig zum eigentlichen Termin des 4. Biberacher Genießerlaufes am Sonntag, 18. Oktober. Trotz Absage des Laufs, haben Organisatoren am Sonntag ein Bonbon für bewegungsfreudige Biber parat.

„Bis hierher war es ja schon ein bewegtes Jahr – jetzt haben die Biberacher einen weiteren Anlass, sich zu bewegen“, dankte Oberbürgermeister Norbert Zeidler den Lauffreunden Biberach als Schirmherr ihres Genießerlaufs. Die Menschen in Biberach zur gesunden Bewegung an frischer Luft zu animieren, passe in die aktuelle Zeit. Die Idee zur Broschüre hatten die Lauffreunde während der Kontaktbeschränkungen im Frühjahr, als viele Jogger und Walker in und um Biberach unterwegs waren: „Die bekannten Laufwege im Wolfental, Richtung Burrenwald oder der Mettenberger Radweg waren Pilgerstrecken, die weniger ausgetretenen Pfade nebendran dagegen waren teils menschenleer“, beschreibt Vorstand Johannes Riedel die Wahrnehmung, die den Verein dazu brachte, mit dem Vorhaben auf die Stadt zuzugehen.

„Offene Türen haben die Lauffreunde mit dieser Idee beim Stadtmarketing eingerannt“, berichtet der Erste Bürgermeister Ralf Miller, zumal das städtische Heft „Zu Fuß rund um Biberach“ längst vergriffen sei. Daher habe sich die Stadt mit einem Druckkostenzuschuss an der Realisierung beteiligt. Und so entstanden unter grafischer Federführung von Katja Fouad-Vollmer die 64 Seiten der „Genießerlauf Touren“ unter dem städtischen Label „klein.stark.laufend.“ in einer Auflage von 10 000 Stück.

Die Genießerlauf Touren im neuen Heft sind allerdings nicht das einzige, das die Lauffreunde angestoßen haben. Mit der Outdoor-App „komoot“ besteht eine Partnerschaft. In ihrem dortigen Partnerprofil „Biberacher Genießerlauf“ haben sie weitere Strecken verortet: „Für die Broschüre haben wir 15 Strecken ausgewählt – online lebt das Projekt weiter“, sagt Schriftführerin Birgit Hipp. Die App komoot sei für die Nutzung in der Heimatregion kostenlos, weshalb es eine tolle Option sei, sich total unkompliziert per Smartphone sicher navigieren zu lassen. Neben der Original Genießerlaufstrecke übers Wolfental nach Ingoldingen sei auch eine beleuchtete wie belebte Innenstadtroute für die bevorstehende dunkle Jahreszeit dabei, erläutert Streckenchef Christof Locherer.

Auch für auswärtige Lauffreunde birgt die Partnerschaft Vorteile, indem sie das komoot-Regionenpaket Biberach kostenlos erhalten: Dafür verteilt der Verein hunderte Gutscheine mit geldwertem QR-Code an interessierte Hotels, Gasthäuser, Firmen und Institutionen, die immer wieder Gäste haben. „Offene Arme für Menschen mit bewegten Beinen“, nennen das der für Stadtmarketing zuständige Erste Bürgermeister Ralf Miller und Verena Fürgut, Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport.

Für OB Zeidler ist das Projekt „ein großer Wurf“, der das gute Miteinander von Stadtverwaltung und aktiven Vereinen zeige. Es hätten einfach viele Dinge zusammengepasst, erläutert Kassierer Rico Henkenhaf: „Die Lauffreunde danken auch den Sponsoren des Genießerlaufs sowie dem total unkomplizierten Team von komoot für die großzügige Unterstützung.“ Dass die Genießer Touren just zum Termin des eigentlichen Laufes erscheinen ist kein Zufall, verrät Isolde Maier-Kling: „Wir wollten allen Freunden des Genießerlaufes zeigen, wir sind für Euch auch im Corona-Jahr da.“ So habe man, als sich die Absage abzeichnete, auf diesen Termin natürlich hingearbeitet.

Und noch etwas, was in den vergangenen Tagen immer wieder in den Sozialen Medien angedeutet wurde, gibt die stellvertretende Vorsitzende gegenüber der Schwäbischen Zeitung preis: „Die Biberacher Läufer müssen nicht auf die beliebten Goodys verzichten.“ Denn die Lauffreunde Biberach stehen morgen an ihrer Genießerlaufstrecke mit Stärkungen, üppig bepackten Beuteln mit Werbegeschenken und jeder Menge guter Laune – am Brückle im Wolfental sowie bei Voggenreute, jeweils von 9 bis 15 Uhr und konform mit den Corona-Regeln. „Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen“, kündigt Schirmherr Zeidler an. Schließlich müsse er sich am OB-Wahltag die Wartezeit ja auch sinnvoll und vor allem gesund vertreiben.