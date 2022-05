Neue Ausstellung nimmt Vertriebene in Biberach nach 1945 in den Fokus

„Ankommen 1945-1960“ heißt die neue Sonderausstellung, die ab Samstag, 21. Mai, bis 16. Oktober im Museum Biberach zu sehen ist. Sie widmet sich dem Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen in Biberach in den Nachkriegsjahren. Mit der Ausstellung will das Museum eine Lücke schließen, sie relativiert aber auch das Bild der Wirtschaftswunderzeit in Oberschwaben, die im Rückblick mitunter verklärt wird.

Biberach war am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 eine ländlich geprägte oberschwäbische Kleinstadt mit rund 12000 Einwohnern. 15 Jahre später gab es in der Stadt mehrere Großfirmen wie Liebherr, Handtmann, Thomae, Gerster, KaVo oder Vollmer und es lebten hier rund 20000 Menschen. „Biberach hat in dieser Zeit nicht nur das deutsche Wirtschaftswunder erlebt, sondern auch die Hochindustrialisierung“, sagt Museumsleiter Frank Brunecker, der die neue Ausstellung konzipiert hat.

Etwa 6000 der neuen Bürgerinnen und Bürger der Stadt, also etwa jeder und jede Dritte, waren zu Beginn der 1960er-Jahre Flüchtlinge und Vertriebene. „Sie kamen hierher, weil sie hier Arbeit fanden, ohne sie wäre der Aufschwung der Stadt in dieser Form aber auch nicht möglich gewesen“, so Brunecker.

Stadtgeschichtliche Lücke schließen

Industriegeschichtlich hat das Museum die Nachkriegszeit in Biberach mit Sonderausstellungen zu Liebherr, Handtmann oder Boehringer Ingelheim in den vergangenen Jahren bereits beleuchtet. „Mit Blick auf die Menschen, die nach 1945 hierher kamen, haben wir das jedoch noch nicht gemacht“, so der Museumsleiter. „Das ist eine stadtgeschichtliche und ausstellerische Lücke, die wir nun schließen wollen.“ Zentrale Leitfragen seien dabei für ihn gewesen: „Was erlebten die Menschen, als sie nach Biberach kamen und was machte diese große Zuwanderung mit der oberschwäbischen Kleinstadt?“

Zunächst sei er sich unsicher gewesen, ob die Ausstellung überhaupt machbar wäre. „Eigentlich war ich mir sicher: Wir kommen da zu spät. Das ist ja zum Teil mehr als 70 Jahre her. Was bringt es, mit Menschen zu sprechen, die damals Kinder oder Jugendliche waren. Die Erwachsenen von damals leben ja nicht mehr“, schildert Brunecker seine Zweifel. Zum Jahreswechsel 2021/2022 hatte er unter anderem in der „Schwäbischen Zeitung“ einen Aufruf veröffentlicht, dass Zeitzeugen sich melden sollen. „Die Resonanz war überwältigend“, so Brunecker. „Das Ganze hat eine Dynamik bekommen, die ich nicht für möglich gehalten hätte.“

Rund 50 Zeitzeugen interviewt

Rund 50 Zeitzeugeninterviews hat der Museumsleiter mittlerweile geführt, zwei Dutzend weitere Kontakte stehen noch aus. „Mein Ziel ist es, mit jedem und jeder, der oder die sich bei mir gemeldet hat, Kontakt aufzunehmen“, sagt Brunecker. Deswegen will er sich mit dem Begleitbuch zur Ausstellung noch etwas Zeit lassen.

Der Museumsleiter spricht im Vorab-Pressetermin zur Ausstellung explizit von „Flüchtlingen und Vertriebenen“. „Ich betone das deshalb, weil es in dieser Zeit auch Menschen gab, die geflohen sind“, so Brunecker, „viele Zeitzeugen aber haben mir berichtet, dass ihre Eltern immer betont hätten, dass sie Vertriebene sind. Sie hätten ihre Heimat sonst nicht aufgegeben.“

Es war deshalb eine sehr heterogene Mischung, die zwischen 1945 und 1960 in Biberach zusammentraf. Die meisten Vertriebenen kamen aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Die meisten von ihnen lebten zunächst in einem ehemaligen Barackenlager des Reichsarbeitsdiensts im Gaisental. In elf Wohnbaracken lebten dort rund 350 bis 400 Menschen zusammen. Genügend Wohnraum musste in Biberach in den 1950er-Jahren erst geschaffen werden. Zwischen Kriegsende und 1962 wurden in Biberach rund 3000 Wohnungen gebaut.

Ausgrenzung und Ablehnung

So sehr diese Menschen als Arbeitskräfte willkommen waren, so erlebten sie – und vor allem ihre Kinder – in Biberach auch Ablehnung. Das Ankommen, das den Titel der Ausstellung bildet, war ein teilweise schmerzhafter Prozess, der sich teilweise über viele Jahre hinzog. „Alle Zeitzeugen sagten mir, dass sie in der Schule ausgegrenzt wurden“, Brunecker, „Flüchtlinge stinken, mit denen darf man nicht spielen, hieß es damals.“ Die Bezeichnung vom „Hure-Flüchtling“ habe damals die Runde gemacht, „nicht im Sinne von Prostitution, sondern im Sinne einer negativen Steigerung des Begriffs Flüchtling“, erklärt Brunecker.

All das sein natürlich nicht repräsentativ, „viele haben sich hier eingelebt, Karriere gemacht und sind Biberach im Nachhinein sehr dankbar“, sagt der Museumsleiter. In vielen Familien habe sich aber eine gewisse Traurigkeit tradiert; der Schmerz und die Wehmut darüber, dass man etwas aufgeben musste, das man in gleicher Weise in Biberach nicht mehr wiederfand. „Ein alter Herr hat mir berichtet, wie es ihn bis heute schmerzt, dass seine damals junge Mutter hier so viel geweint hat“, so Brunecker. Viele seiner Gesprächspartner hätten sich zum ersten Mal über diese Zeit geäußert und seien froh, dass man ihnen nun auch in der Ausstellung Gehör schenkt.

Brücke zu den Heimattagen

Dies geschieht dort exemplarisch in rund zehn Biografien von Vertriebenen, die an einzelnen Stationen in Text, Fotos, Sprachaufnahmen und einzelnen kleinen Exponaten zu erleben sind. Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich dem Lager im Gaisental sowie der Situation in Biberach in den 1950er-Jahren. Diese wird mit Stadtansichten renommierter Fotografen aus dieser Zeit anschaulich illustriert. „Die Ausstellung leitet thematisch in die Heimattage 2023 in Biberach hinein“, schlägt Kulturdezernent Jörg Riedlbauer die Brücke zum Großereignis in der Stadt im nächsten Jahr.