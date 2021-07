Neue Abteilungsleiter an der „Dolli“

Ende 2019 hat das baden-württembergische Kultusministerium ein umfassendes Konzept zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen beschlossen. Ein wichtiger Eckpunkt dieses Papiers war unter anderem die Schaffung von zusätzlichen Funktionsstellen an großen Schulen. Dies ist nun auch in der Dollinger-Realschule geschehen.

Abteilungsleiterstellen gab es bisher nur an Gymnasien, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat sowie beruflichen Schulen. Damit auch große Realschulen oder Gemeinschaftsschulen die Vielfalt ihrer pädagogischen Schulleitungsaufgaben auf mehrere Schultern verteilen und stärker im Schulleitungsteam arbeiten können, werden mit dem neuen Konzept an diesen Schularten in sehr großen Schulen mit dauerhaft mehr als 850 Schülerinnen und Schülern jeweils zwei Abteilungsleiterstellen geschaffen.

Die Dollinger-Realschule Biberach („Dolli“), mit mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern die größte ihrer Art in Baden-Württemberg, hat diese zwei Stellen nun besetzt. Auf eine entsprechende Ausschreibung haben sich zwei Lehrkräfte, die bereits an der „Dolli“ unterrichten, beworben.

Als Abteilungsleiter sind Ann-Cathrine Deschamps (Fremdsprachen, bilinguales Lernen) und Matthias Dolpp (Systemadministrator, Medienentwicklung) nun Teil des Schulleitungsteams. „Beide bringen Kompetenzen in Bereiche ein, die für uns an der „Dolli“ bedeutende und schon erfolgreiche Bausteine sind“, sagt Schulleiter Marcus Pfab über die neuen Abteilungsleiter.

Die 31-jährige Ann-Cathrine Deschamps (Englisch, Gemeinschaftskunde, Erdkunde sowie Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung), seit fünf Jahren an der „Dolli“, hatte bisher schon als Fachleiterin den Bereich bilinguales Lernen und Lehren verantwortet. Der erste Schülerjahrgang, der dieses Angebot an der „Dolli“ vor sechs Jahren wählte, hat in diesem Jahr den Abschluss gemacht.

Bereits seit zwölf Jahren unterrichtet Matthias Dolpp (Mathematik, Gemeinschaftskunde, Erdkunde sowie Wirtschaft/Berufs- und StudienorientierungFächer M, Gk, Ek, WBS) an der „Dolli“. Der 41-Jährige zeichnet als Abteilungsleiter für die Erstellung und Umsetzung des Medien-Entwicklungsplans verantwortlich. Wesentlich eingebracht hatte sich Dolpp als Systemadministrator bei der technischen Umsetzung des gelungenen „Dolli“-Homeschooling-Ansatzes während der Pandemiezeit.