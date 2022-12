Neue 3D-Drucker am BSBZ im Einsatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Bischof-Sproll-Bildungszentrum sind dank einer Finanzierung durch das Katholische Schulwerk drei 3D-Drucker angeschafft worden, die vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern ihren Einsatz haben werden. So enthält der „Vernetzte Unterricht Naturwissenschaften“ (VUN) in der Mittelstufe unter anderem das Modul „Von Werkzeugen und Maschinen – Hilfsmittel und was dahintersteckt“. Hierbei ermöglicht das Arbeiten mit dem 3D-Drucker vielfältige Einblicke in die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und die Analyse von Werkzeugen sowie Maschinen und regt an, den 3D-Drucker zur Lösung von Problemstellungen zu nutzen. Zusätzlich wird durch die Nutzung des CAD-Programms eine Vernetzung zum VUN-Modul „Computer und Robotik“ hergestellt, da auch digitale Medien zum Einsatz kommen. Über den VUN-Unterricht hinaus sind die Geräte auch ein wichtiger Bestandteil des geplanten Maker-Spaces (Forschendes Lernen), bei dem die Schülerinnen und Schüler an ihr Wissen vom 3D-Drucker-Modul anknüpfen und Produkte, ausgehend von ihren eigenen Ideen, selbständig gestalten, fertigen und optimieren können.