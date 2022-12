Neubau Rollinstraße 15 erhält Auszeichnung in Gold für energieeffizientes Bauen

Der Neubau des Landratsamts Biberach in der Rollinstraße 15 hat beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg Effizienzpreis Bauen und Modernisieren die Prämierungsstufe Gold erreicht. Der Landkreis erhielt den Preis in der Kategorie Neubau und Nichtwohngebäude. Staatssekretär Andre Baumann überreichte den Preis im Neuen Schloss in Stuttgart an den Landkreis, das Planungsteam sowie die Fachplaner. Zum Planungsteam gehören die Architektengemeinschaft Rapp Architekten, Ulm und Gurland und Seher, Biberach. Die Fachplanung lag beim Ingenieurbüro Schreiber aus Ulm, dem Ingenieurbüro Neher Butz aus Senden und Bauphysik 5 aus Backnang.

„Die vorausschauende, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bauweise zahlt sich in diesem Jahr gleich mehrfach aus. Zum einen verleiht uns das Land dafür den Effizienzpreis Bauen und Modernisieren, zum anderen müssen wir für den Neubau Rollinstraße 15 kaum Energie einkaufen. Das entlastet uns jetzt in der Energiekrise. Als Landkreis gehen wir gerne mit gutem Beispiel voran und hoffen, dass auch andere Bauherren und -damen dazu motiviert werden, bei ihren Projekten auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu setzen“, so Landrat Mario Glaser.

Das Umweltministerium zeichnet mit dem Effizienzpreis Bauen und Modernisieren besonders kostengünstig und zugleich energieeffizient modernisierte oder, wie in diesem Fall, neu gebaute Gebäude aus. Ziel ist es, zu zeigen, dass energieeffizientes Bauen und Modernisieren nicht per se teuer sein muss. Der Neubau des Landratsamts Biberach wurde in Holzhybridbauweise mit einer Keramikfassade und einer extensiven Dachbegrünung errichtet. Beim Bau hat der Landkreis auf möglichst natürliche Baumaterialien geachtet. Für Wärme und Kühlung sorgt eine Grundwasserwärmepumpe. Dank der Gebäudehülle in Passivhausqualität können damit über 95 Prozent der Wärmeerzeugung regenerativ abgedeckt werden. Lediglich die Spitzenlastabdeckung erfolgt über einen Gaskessel. Besonders hervorzuheben ist die Kühlung des Serverraums über eine Grundwasserkühlung sowie die Nutzung der Abwärme des Serverraums durch eine Wärmerückgewinnung. Strom wird von einer Photovoltaikanlage erzeugt. Diesen Strom kann das Landratsamt dank des vorhandenen Batteriespeichers zu 99 Prozent selbst nutzen. Zudem wurden vom Landkreis auf dem Parkplatz Elektroladesäulen errichtet. Dem Kreistag war bei dieser Baumaßnahme wichtig, dass der Landkreis seiner Vorbildfunktion insbesondere im Hinblick der Energieverbräuche gerecht wird. Durch den niedrigen Endenergiebedarf und die geringen CO2-Emissionen für Heizung und Hilfsstrom ist dies bei diesem Gebäude eindrucksvoll gelungen und wird durch diese besondere Auszeichnung gewürdigt.