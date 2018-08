Neu: Lungenheilkunde im Sana-Klinikum Biberach

Mit der Eröffnung der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Allergologie bauen die Sana-Kliniken im Land-kreis Biberach ihr Leistungsspektrum aus. Ab 1. September steht Lungenpatienten und Allergikern wohnortnah eine pneumologische Versorgung zur Verfügung. Chefärztlich geleitet wird der neue Fachbereich von Alwin Nuber, der zuletzt als Leitender Oberarzt an den Fachkliniken in Wangen tätig war.

Wie die Sana-Kliniken mitteilen, sind Lungen- und Atemwegserkrankungen auf dem Vormarsch. So definiere die WHO die Volkskrankheit COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) für das Jahr 2020 als dritthäufigste Todesursache weltweit. Auch allergische Atemwegserkrankungen würden kontinuierlich zunehmen; daneben spielten infektiöse Lungenerkrankungen und Lungenkrebs eine immer größere Rolle – in Deutschland erkranken jährlich rund 55 000 Menschen an einem Bronchialkarzinom.

Bisher waren lange Wege notwendig

Dabei bedürfe gerade die Versorgung von Bronchialkarzinompatienten einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit bei immer komplexeren Therapieschemata. „Bisher mussten die teilweise schwer erkrankten und an Sauerstoffversorgung oder gar an ein Beatmungsgerät gebundenen Patienten dafür lange Wege in entsprechende Spezialabteilungen in Kauf nehmen“, erklärt Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen. „Dieser Entwicklung sowie dem vorhandenen Bedarf im Landkreis Biberach haben wir Rechnung getragen. Mit der Eröffnung der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Allergologie steht Patienten mit akuten und chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen, Allergien, infektiösen sowie bösartigen Erkrankungen der Lunge ein umfassendes Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Leistungen wohnortnah zur Verfügung.“

Chefarzt Alwin Nuber baut die pneumologische Klinik in Biberach auf. Sie wird im September eröffnet. (Foto: Ingo Rack)

Chefärztlich geleitet wird der eigenständige Fachbereich von Alwin Nuber, der seinen Erfahrungshintergrund mit nach Biberach bringt. So war er zuletzt zwölf Jahre an den Fachkliniken in Wangen tätig, seit 2014 als Leitender Oberarzt. Dort oblagen ihm seit 2015 die Leitung der Bronchologie, der Allergologie sowie die vorübergehende Leitung des Schlaflabors und der Weaning-Station. Aufgrund seiner Qualifikation als Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin gewährleiste der Mediziner eine ganzheitliche, umfassende Patientenversorgung, teilen die Sana-Kliniken mit.

Diese erfolge in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den langjährig etablierten Fachbereichen im Klinikum, insbesondere der Medizinischen Klinik unter chefärztlicher Leitung von Professor Dr. Christian von Tirpitz (Gastroenterologie) und Dr. Thomas Brummer (Kardiologie) sowie der von Professor Dr. Bernd Mühling geleiteten Klinik für Gefäß-, Thorax- und Endovaskularchirurgie. Gemeinsam planen die Mediziner im Rahmen dessen unter anderem die Etablierung eines Lungenzentrums am Standort Biberach.

Investitionen geplant

Erste Schwerpunkte sollen gemäß der chefärztlichen Expertise im Aufbau modernen Bronchoskopieeinheit sowie der Einrichtung einer Heimbeatmungseinheit für Patienten mit terminalen Lungenerkrankungen liegen. Die Einschätzung und Zuordnung sämtlicher Lungen- und Atemwegserkrankungen werde im neuen Funktionslabor erfolgen. In Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten werde darüber hinaus die adäquate Betreuung von schlafmedizinischen und allergologischen Patienten angestrebt, sodass zeitnah eine Vor-Ort-Versorgung – auch im Notfall – sichergestellt werden könne.

Ausgestattet sei die neue Klinik für Pneumologie mit der neusten Medizintechnik, heißt es in der eine Pressemitteilung. So habe der Klinikbetreiber umfassende Investitionen unter anderem in die neue Bronchoskopieeinheit, Hochfrequenzbeatmungsgeräte sowie ein Endobronchiales Ultraschallgerät (EBUS) getätigt. Der EBUS vereine die Möglichkeiten der Ultraschalldiagnostik und der Bronchoskopie und sei ein besonders schonendes bildgebendes Verfahren, das minimalinvasiv eingesetzt werden. Dabei sei es möglich, die Lymphknoten im Thorax, die sonst bei einer Bronchoskopie nicht sichtbar wären, genau auszumachen und zu untersuchen. Darüber hinaus könnten Gewebeproben mit hoher Genauigkeit und Treffsicherheit entnommen werden.

Enger Austausch zwischen Ärzten

Der 49-jährige Mediziner Alwin Nuber über sein neues Tätigkeitsfeld: „Mit der Etablierung der Pneumologie in Biberach wird ein wichtiges Zeichen gesetzt. Ich freue mich darauf, diese Weiterentwicklung aktiv zu begleiten und zu gestalten und den Patienten im engen Austausch mit den klinischen Kollegen und den niedergelassenen Ärzten eine ganz-heitliche, zukunftsfähige pneumologische Versorgung zu bieten.“

Auch für Geschäftsführerin Beate Jörißen ist die Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums um den Schwerpunkt Pneumologie ein wichtiger Baustein in der Patientenversorgung: „Durch Alwin Nubers Expertise sowie nachhaltige Investitionen in die Medizintechnik können in Biberach ab September modernste Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Lungen- und Atemwegserkrankungen angeboten werden." Dies sei ein Gewinn für das Klinikum und für die Region.

