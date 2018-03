„Netzwerk Lesen“ mit Lesepreis ausgezeichnet

Nachdem der Deutsche Lesepreis im November 2017 bereits offiziell an das Biberacher „Netzwerk Lesen“ übergeben wurde, folgte am Dienstagabend die offizielle Feierstunde in der Stadtbücherei. Dabei wurde klar, dass die Kooperation der Stadtbücherei mit kommunalen Bildungseinrichtungen und die damit verbundene Leseförderung wichtiger ist denn je.

Diese These stützte vor allem Gastredner Lukas Heymann von der Stiftung Lesen mit entsprechenden Zahlen: Die Level-One-Studie aus dem Jahr 2011 hat ergeben, dass 7,5 Millionen der deutsch sprechenden Erwachsenen funktionale Analphabeten sind. Das bedeutet, dass ihre Fähigkeiten beim Schreiben und Lesen nicht ausreichen, um die schriftsprachlichen Anforderungen im Alltag und im Beruf zu bewältigen. Doch das Problem beginnt schon viel früher, wie die Iglu- und die Pisa-Studie zeigen: Etwas mehr als 16 Prozent der 15-Jährigen bekommen mangelnde Lesefähigkeit attestiert. Rund 19 Prozent der Viertklässler haben kein ausreichendes Leseniveau.

Lesekompetenz fördern

Diesem Trend versucht die Stadtbücherei Biberach mit verschiedenen Aktionen, aber vor allem mit dem „Netzwerk Lesen“ entgegenzuwirken. Dabei handelt es sich um ein Projekt zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz durch Vernetzung der Stadtbücherei mit derzeit 55 kommunalen Bildungseinrichtungen. Durch die Kooperation verbringen Schüler und Kindergartenkinder zum Beispiel regelmäßig Zeit in der Stadtbücherei, um diese näher kennenzulernen. Im Gegenzug bekommen die Bildungseinrichtungen Bücher zur Verfügung gestellt.

Dieses Angebot sei sehr sinnvoll, sagt Lukas Heymann. Befragungen der Stiftung Lesen hätten ergeben, dass die Vorlesebereitschaft der Eltern steige, wenn sie Bücher geschenkt oder zur Verfügung gestellt bekommen. 14 Prozent der Eltern lesen so mehrmals pro Tag vor. Immerhin 32 Prozent lesen durch solche Angebote einmal am Tag ihren Kindern vor. Um Eltern auch gezielt zu erreichen, bietet das Medien- und Informationszentrum auch spezielle Kurse für Eltern zur Lesefrühförderung an.

Das Engagement aller Mitarbeiter der Stadtbücherei wurde nun durch den Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung belohnt. In der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement“ wurde das Projekt mit dem ersten Preis ausgezeichnet. „Wir können zurecht stolz sein, diese Auszeichnung erreicht zu haben“, sagt Bibliotheksleiter Frank Raumel in seiner Rede. Und auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler lobt das langjährige Engagement aller Beteiligten unter anderem in den Bereichen Leseförderung, bibliothekspädagogische Angebote und Medienkompetenz.