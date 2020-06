Netzwerk Demenz bietet Telefonkurs an

Aufgrund der Infektionsschutzregelungen mussten die Kurse „Demenz, Der Biberacher Weg – Wissen für zu Hause“ abgesagt werden. Als Ersatz für den Kurs Modul 1 bietet das Netzwerk Demenz Telefonberatung an.

Im Rahmen eines maximal halbstündigen Gesprächs erhalten die Kursteilnehmer Hinweise und Antworten von Experten. Sollte die Leitung belegt sein, wird gebeten, es einfach später nochmals versuchen.

Telefonberatung ist jeweils von 16 bis 18 Uhr an folgenden Terminen: Mittwoch, 1. Juli, zum Thema „Wie kann die Verständigung mit meinem an Demenz erkrankten Angehörigen gelingen?“, am Telefon 07525/7868 ist Anne Magin-Kaiser, Leiterin der Kurse Demenz.

Freitag, 3. Juli, berät Validationstrainer undMusiktherapeut Martin Kaiser unter Telefon 07525/7868 zum Thema „ Wie kann wertschätzender Umgang mit dem an Demenz erkrankten Angehörigen praktisch gelingen?“.

Am Mittwoch, 8. Juli, informiert Michael Wissussek, Fachberater Demenz über ,„Kommunikation und praktische Alltagshilfen im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen“ unter Telefon 0171/27 34 607.

Am Freitag, 10. Juli, ist Martin Kaiser unter Telefon 07525/7868 zum Thema „Wie kann wertschätzender Umgang mit meinem an Demenz erkrankten Angehörigen ganz praktisch gelingen?“ erreichbar.

Am Mittwoch, 15. Juli, informiert Anne Magin-Kaiser unter Telefon 07525/7868 über das Thema „Wenn Konflikte mit dem an Demenz Erkrankten auftreten – was hilft?“.

Am Freitag, 17. Juli, ist Michael Wissussek unter Telefon 0171/27 34 607 erreichbar zum Thema „Notfallsituationen bei Demenz – wie kann ich vorsorgen und mich verhalten?“.

Am Mittwoch, 22. Juli, geht es um die Frage „Was tun, wenn ich als Angehöriger und Betreuender das Gefühl habe, ,aufgefressen‘ zu werden?“. Anne Magin-Kaiser ist unter 07525/7868 erreichbar

Freitag, 24. Juli informiert Martin Kaiser unter Telefon 07525/7868 über „Beschäftigungsmöglichkeiten im Alltag mit Demenzerkrankten“.