NetCom BW erhält Zuschlag für Netzbetrieb im Landkreis Biberach

Die NetCom BW wird in 42 der insgesamt 45 Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach das Breitbandnetz betreiben. Einen entsprechenden Netzbetriebsvertrag haben Komm.Pakt.Net und NetCom BW, eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, im Landratsamt Biberach unterzeichnet. Das teilt Komm.Pakt.Net, ein Zusammenschluss von mehr als 200 Städten und Gemeinden sowie acht Landkreisen, in einer Pressemeldung mit.

Der Breitbandausbau im Landkreis Biberach geht kontinuierlich vorwärts und auch der Betrieb des Netzes konnte nun gesichert werden. Derzeit sind der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Aufbau einer möglichst flächendeckenden Glasfaserversorgung beschäftigt. Ziel ist es, alle Einwohner im Landkreis mit gigabitfähigem Internet zu versorgen. Da im ländlichen Raum die Telekommunikationsunternehmen meist nicht tätig werden, liegt in vielen Bereichen des Landkreises ein Marktversagen vor. Der Landkreis Biberach und die Städte und Gemeinden dürfen bei vorhandenem Marktversagen ein öffentliches Breitbandnetz herstellen. Ein Betrieb durch die öffentliche Hand ist jedoch untersagt, da dies Aufgabe der Telekommunikationsunternehmen ist.

Um bereits fertiggestellte Breitbandinfrastrukturen in Betrieb nehmen zu können, musste deshalb ein Netzbetreiber gefunden werden. „Mit der NetCom BW als Betreiber hat der Landkreis Biberach einen zuverlässigen Partner an seiner Seite, der dazu beitragen wird, dass das schnelle Internet in den Landkreis Biberach kommt“, so der Komm.Pakt.Net-Vorstandsvorsitzende Jens Schilling, der im Beisein von Landrat Heiko Schmid und Magnus Welsch, Leiter der Stabsstelle Breitband im Landratsamt, den Netzbetriebsvertrag unterzeichnet hat. Die NetCom BW vertrat Geschäftsführer Bernhard Palm.

„Attraktive Angebote“

Der Vergabe war ein europaweites Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb vorausgegangen, das Komm.Pakt.Net ausgeschrieben hat. Die NetCom BW habe das wirtschaftlichste Angebot eingereicht, teilt Kom.Pakt.Net mit. „Die europaweite Ausschreibung hat sehr konkurrenzfähige Endkundenpreise ergeben, die für die Unternehmen und Einwohner ein attraktives Angebot darstellen. Mit der NetCom BW als Netzbetreiber können die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, der Wohlstand und die Attraktivität des Landkreises aufrechterhalten bleiben“, sagt Schilling.

Nach Aufbau und Übergabe des passiven Netzes durch Komm.Pakt.Net und die Städte und Gemeinden an die NetCom BW realisiert diese die aktive Technik für den Betrieb der Netze und stellt Internetdienstleistungen für die Endkunden zur Verfügung. „Wir arbeiten stetig daran, die weißen Flecken auf der Breitbandlandkarte in Baden-Württemberg mit Highspeed-Internet zu erschließen und freuen uns, dass wir weiterhin als starker Partner im Landkreis Biberach dazu beitragen können“, so Palm.

Die NetCom BW sei derzeit bereits als Netzbetreiber in elf Gemeinden im Landkreis Biberach tätig und habe sich als zuverlässiger Partner erwiesen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch diese Kommunen werden nach Ablauf dieser Verträge in den neuen Netzbetriebsvertrag aufgenommen, sodass dann alle Gemeinden und Städte, die Mitglied im Verbund Komm.Pakt.Net sind, von NetCom BW mit schnellem Internet versorgt werden.