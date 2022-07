Naturwissenschaft kann spannend sein

Nachdem im vergangenen Jahr „MACH MI(N)T!- Initiative Biberach“ wegen Corona ein etwas reduziertes Programm angeboten hat, startet das Kooperationsprojekt aus Stadtteilhaus Gaisental und Mehrgenerationenhaus Biberach, der Hochschule (HBC), Jugend Aktiv und der Stadtbücherei mit Medien- und Informationszentrum nun wieder voll durch. So können Kinder und Jugendliche in diesem Jahr vom 17. September bis 25. November forschen, ausprobieren und Neues entdecken. Denn MINT steht nicht etwa für das englische „Pfefferminze“, sondern für die Schülfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Unterstützt vom kommunalen Bildungsplan der Stadt Biberach bietet die MINT-Initiative ein breites Spektrum an Angeboten, die auf unterhaltsame und zum Teil ungewöhnliche Art und Weise diese Disziplinen bearbeiten. Denn die schulische Begeisterung für diese Fächer hält sich nach wie vor. Intension ist es also, Kinder und Jugendliche mit diesem Programm für diese für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft wichtigen Fächer zu begeistern, so die Pressemitteilung. dass dies angenommen werde, hätten die ausgebuchten Kurse der vergangenen Jahre gezeigt.

In disem Jahr gibt es die Möglichkeit, zusammen mit den Experten der Hochschule Biberach im Fachbereich erneuerbare Energien/Wind- und Sonnenenergie im Workshop „Woher kommt unser Strom? Baue dir eine Taschenlampe für dunkle Stunden!“ zu experimentieren oder aber „Stromfressern auf der Spur“ zu sein. „Dem Trinkwasser auf der Spur“ ist ein Angebot des Stadtteilhauses Gaisental und des Mehrgenerationenhaus Biberach in Kooperation mit dem NABU. Hier erfahren die jungen Menschen, wie klares Wasser in die Wasserhähne kommt. „Summ, summ, summ – Insekten“ ist ein Angebot des Medien- und Informationszentrums. Hier wird einem kleinen Bienenroboter Leben eingehaucht. Oder aber die Teilnehmer nutzen die Möglichkeiten auf dem Abenteuerspielplatz von Jugend Aktiv und lernen, wie man Feuer macht und darüber ein leckeres Essen zubereitet. Auf dem Programm steht auch das Bauen einer „Megamaschine“ mit Auszubildenden der Vollmerwerke in der Stadtteiljugendarbeit.

Das Programmheft mit dem kompletten Angebot gibt es in den nächsten Tagen an allen Schulen und in der Stadt. Weitere Informationen zu den Workshops sind außerdem auf der Homepage des jeweiligen Kooperationspartners zu finden. Angemeldet werden kann ab dem Erscheinen der Programmhefte direkt beim jeweiligen Anbieter.