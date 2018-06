Naturfreunde beobachten am Wochenende Vögel

Vom 8. bis 10. Mai findet zum elften Mal die bundesweite „Stunde der Gartenvögel“ statt: Nabu und Naju sowie sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten, vom Balkon aus oder im Park zu beobachten, zu zählen und für eine gemeinsame Auswertung zu melden. Rund 43 000 Vogelfreunde hatten im vergangenen Jahr mitgemacht und insgesamt eine Millionen Vögel beobachtet und gemeldet.

Nach dem Prinzip der „Citizen Science“, der Forschung für Jedermann, gilt: Je mehr Menschen ihre Beobachtungen zusammentragen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Insgesamt lassen sich anhand der gesammelten Daten engagierter Vogelfreunde nach 10 Jahren überwiegend positive Entwicklungen der Gartenvögel erkennen. So nimmt der Feldsperling zwar im Agrarland ab, in Städten und Dörfern dagegen konstant zu. 2014 konnte er erstmals einen Platz unter den Top 12 der häufigsten Gartenvögel erobern. Sorgenkinder im Siedlungsraum sind nach wie vor die Mehlschwalben und Mauersegler. Ein historischer Tiefstand ist auch bei der Amsel und dem Grünfink zu beobachten.

Im Kreis Biberach nahm im vergangenen Jahr der Haussperling den ersten Platz ein, gefolgt von Feldsperling und Star. Wenn viele Menschen mitmachen, teilt der Nabu Biberach mit, kann Biberach in diesem Jahr vielleicht die 100er-Marke an Teilnehmern knacken.

Und so wird es gemacht: Von einem ruhigen Plätzchen aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig entdeckt werden kann. Die Beobachtungen können per Post, Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. und 10. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157-115 – oder einfach im Internet unter www.stunde-der-gartenvoegel.de gemeldet werden.

Bei der „Stunde der Gartenvögel“ gibt es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen, darunter ein Trekkingrad, ein Fernglas, Nistkästen und Insektenhotels, Vogelbestimmungsbücher und mehr. Unter den Online-Teilnehmern werden zusätzlich 200 Vogel-Handyklingeltöne verlost. Teilnahmeschluss ist der 18. Mai.

Zur „Stunde der Gartenvögel“ bietet der Nabu Biberach am Samstag, 9. Mai, eine Abendwanderung mit Martin Rösler an. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bahnhof Schemmerhofen. Die Dauer beträgt etwa eine Stunde. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro für Erwachsene, einen Euro für Jugendliche und maximal fünf Euro pro Familie. Nabu-Mitglieder zahlen keine Teilnahmegebühr.

Meldebögen und Bestimmungshilfen liegen im Rathaus Biberach sowie in der Stadtbücherei aus.

