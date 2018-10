Naturbelassene Ziegelplatten als Fassade vorgesehen

Seit einigen Wochen laufen die Arbeiten zum Erweiterungsbau des Landratsamts in der Rollinstraße in Biberach. Die Baugrube ist ausgehoben, in den kommenden Tagen wird mit den Bauarbeiten für das Untergeschoss begonnen. Noch offen war die Oberflächenstruktur der Ziegelfassade.

Neben der naturbelassenen Oberfläche standen auch eine glasierte oder engobierte im Raum. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik unter dem Vorsitz von Landrat Heiko Schmid waren sich nun fraktionsübergreifend einig, dass eine naturbelassene Fassadenoberfläche besser zum Gebäude passt. „Sie präsentiert den ökologischen Ansatz des gesamten Gebäudes nach außen, zumal im Gebäude vielfach naturbelassene Materialien verwendet werden“, so der Landrat. Die naturbelassene Oberflächenstruktur nimmt fast kein Wasser auf, weshalb auch kein Schmutz in die Platten eindringt, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Die Ziegelplatten sollen einen hellen und freundlichen Ockerton erhalten. Den Auftrag für die Fassadengestaltung zum Preis von rund 560 000 Euro erhielt die Firma F & M, Fassadentechnik und Montage aus Dettingen an der Iller. Damit ist die naturbelassene Fassade rund 55 000 Euro günstiger als eine engobierte Oberflächenstruktur.

In dem neuen, modernen Gebäude sollen das Verkehrsamt mit Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle sowie das Gesundheitsamt untergebracht werden. Insgesamt plant der Landkreis mit einem Investitionsvolumen von 13,4 Millionen Euro. Wenn alles planmäßig verläuft, so soll das neue Verwaltungsgebäude im Sommer 2020 bezogen werden.