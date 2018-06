Nathalie Karnath erreicht DM-Rang 41

Die erst 15-jährige Fechterin Nathalie Karnath von der TG Biberach hat sich bei den deutschen Junioren-Florettmeisterschaften (U20) im nordbadischen Weinheim mit Rang 41 in sehr guter Verfassung gezeigt. Im Mannschaftswettbewerb belegte Karnath in der Startgemeinschaft mit dem TSV Laupheim Platz neun.

Nach vier Vorrundensiegen bei nur zwei Niederlagen stieg Nathalie Karnath als 38. in die unvollständige 128er-Direktausscheidung auf und erhielt dort zunächst ein Freilos. Im 64er-Tableau kam die Schülerin des Wieland-Gymnasiums zunächst gegen die zwei Jahre ältere bayerische Landeskaderfechterin Pauline Zibert vom TV Feldkirchen überhaupt nicht zurecht und lag bereits mit 0:7 zurück. Danach stellte sie sich aber besser auf ihre Gegnerin ein. Am Ende musste sich die Biberacherin aber mit 7:15 geschlagen geben und schied als 41. aus. Die TG-Fechterin klettert dadurch auf der württembergischen A-Jugend-Rangliste auf Rang zwei. In Deutschland wird sie aktuell als 29. geführt.

Im Teamwettbewerb war die Biberacherin in der Startgemeinschaft mit dem TSV Laupheim (Elena Messemer und Vanessa Heinz) vertreten. Zwölf Mannschaften hatten gemeldet. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde verpasste die hiesige Startgemeinschaft nur knapp den Einzug ins Viertelfinale und schied als Neunte aus. Gegen Schwerin verloren Messemer, Heinz und Karnath mit 35:45, gegen Thüringen mit 26:44. Gegen Haueneberstein ließen die hiesige Fechterinnen nichts anbrennen und siegten deutlich mit 45:8, was am Ende aber nicht für den Einzug ins Viertelfinale reichte.

Für Karnath war die U20-DM eine optimale Vorbereitung für ihren Saisonhöhepunkt, die deutschen A-Jugend-Florettmeisterschaften (U17) am 16. und 17. Mai in Moers.