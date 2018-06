Nasma Idderhem liest am schönsten

Beim Regionalentscheid Biberach Ost des Vorlesewettbewerbs hat sich Nasma Idderhem in der Biberacher Stadtbücherei gegen neun Konkurrenten behauptet und sich damit für den Landesentscheid in Stuttgart qualifiziert. Die Buchhandlung Osiander richtete den Regionalentscheid in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Biberach aus.

Lisa Dennenmoser (Bischof-Sproll-Realschule), Leander Ruß (Dollinger-Realschule), Clara Weigele (Gymnasium Ochsenhausen), Louisa Karl (Realschule Ochsenhausen), Cara Mayländer (Wieland Gymnasium) , Felix Röder (Bischof-Sproll-Werkrealschule), Linus Braig (Bischof-Sproll-Gymnasium), Caroline Kiessling (Max-Weishaupt-Realschule Schwendi), Aileen Fick (Grund- und Werkrealschule Schwendi) und Nasma Idderhem (Pestalozzi Gymnasium) qualifizierten sich für den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Als es am Freitagnachmittag so weit war, war die Aufregung bei den Kindern deutlich zu spüren. Mit dabei waren Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde. Auch manche Lehrer ließen es sich nicht nehmen, ihren Schülern beim Vorlesen zu lauschen.

In der ersten Runde trugen die Kinder eigens ausgewählte Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vor. Nach genau drei Minuten klingelte die Eieruhr und der Vortrag wurde unterbrochen – egal, ob die gewählte Passage zu Ende war oder nicht.

Die zweite Runde gestaltete sich deutlich schwieriger: Den Text, der nun vorgetragen werden musste, kannten die Kinder nicht. Christina Weber von der Buchhandlung Osiander stellte den Kindern kurz das Buch „Djadi, Flüchtlingsjunge“ vor, aus dem sie dann jeweils zwei Minuten vorlesen mussten.

Nachdem alle Kinder ihre beiden Vorträge hinter sich hatten, zog sich die Jury zur Beratung zurück. Christina Weber, Magdalena Kennel, Volker Arnold, Katharina Engel und Laura Pagano kamen zu einem eindeutigen Ergebnis: Nasma Idderhem erhielt von den Jurymitgliedern die meisten Punkte.

Doch nicht nur Nasma war an diesem Tag eine Siegerin. Viola Kewitzsch von der Buchhandlung Osiander Biberach fand, dass alle Kinder an diesem Tag Gewinner waren: „Ihr wart in eurer Schule schon die Besten. Die heutige Veranstaltung ist eben noch ein Bonbon für euch“, sagte Viola Kewitzsch.

Urkunde und Buchpreis

Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und einen Buchpreis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Gewinnerin Nasma durfte sich gleich über zwei Bücher und die Einladung nach Stuttgart zum Landesentscheid freuen.

Die Sechstklässlerin vom Biberacher Pestalozzi-Gymnasium freute sich sichtlich über ihren Sieg: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich heute gewinne.“ Auch ihre Freundin Linda, die Nasma zum Wettbewerb begleitet hatte, ist sehr stolz auf ihre Freundin: „Es war gut, dass wir Nasma überredet haben, beim Vorlesewettbewerb teilzunehmen“, sagt Linda. Denn Nasma wollte anfangs eigentlich gar nicht mitmachen. „In der Schule durften alle, die wollten, etwas aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen. Am Anfang habe ich nicht daran gedacht mitzumachen, aber später habe ich dann doch noch vorgelesen“, sagt Nasma. Umso überraschter sei sie nun, gleich auch noch den Regionalentscheid gewonnen zu haben.

„Ich bin sehr stolz auf meine Tochter“, sagt Nasmas Mutter. „Und ich bin auch froh, dass ihre Freundinnen sie überredet haben, in der Schule vorzulesen.“ Denn dafür seien Freundinnen ja schließlich da. (lap)