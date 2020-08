Namyslo verteidigt Titel

Die Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft ist nach viermonatiger Corona-Unterbrechung sportlich zu Ende gespielt worden. Mit Holger Namyslo fand diese ihren alten und neuen Meister. In der letzten Runde konnte auch die Jugend nochmals groß aufspielen und sorgte für eine unerwartete Wendung beim Ratingpreis. Erstmals als Amateurmeister ins Ziel kam Herbert Körner.

Zur Turniermitte hatte es ausgesehen, als steuere Titelverteidiger Holger Namyslo ungefährdet einen weiteren Stadtmeistertitel an. Direkt vor der Unterbrechung wegen der Corona-Krise hatte sich sein Dauerrivale Rainer Birkenmaier allerdings zurückgekämpft gehabt und es schien auf ein Kopf-an-KopfRennen mit Namyslo hinauszulaufen. Nachdem sich Birkenmaier nach viermonatiger Lockdown-Pause jedoch in einer Nachholpartie der siebten Runde unentschieden vom starken Alexander Polch trennte, war diese Chance quasi vergeben. In Runde acht spielte Birkenmaier dann remis gegen Dieter Rybka (Steinhausen), ehe er das Turnier mit einem klaren Erfolg gegen Jürgen Dollinger beendete. Besser aus dem Lockdown war Namyslo gekommen, der in seinen ausstehenden Partien weder Reinhard Schätzle (Steinhausen) noch Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) eine Chance ließ.

Namyslo gelingt deutlich die Titelverteidigung

Mit acht Punkten aus neun Runden sicherte sich Namyslo letztlich deutlich die Titelverteidigung vor Birkenmaier (7/9). Beide blieben im Turnier ohne Niederlage. Platz drei holte wie im Vorjahr Polch (6,5/9), der sich mit einem Abschlusssieg gegen Luzia Sander knapp vor dem punktgleichen Markus Mock (Ergolding) behaupten konnte.

Trotz seiner Abschlussniederlage sicherte sich Altmeister Dietrich (5/9) einen weiteren Seniorentitel vor dem punktgleichen Rybka, der seine Titelchance mit einem Remis gegen Schätzle vergeben hatte. Auf Platz drei landete Sander (4,5/9). Noch knapper ging es beim Ratingpreis zu. In der Schlussrunde hätte sich Wolfgang Wohlgemuth mit einem Sieg gegen Youngster Dennis Kiefel zum Sieger küren können, doch Kiefel gewann sicher. Daraus resultierte eine Steilvorlage für den anderen Youngster – Erik Hobson. Im Duell mit Jonathan Engert spielte Hobson groß auf und gewann überlegen. Dadurch konnte Hobson (4/9) den Ratingtitel doch noch vor Wohlgemuth und der Nachwuchsspielerin Belanna Haarmann (je 3/9) verteidigen.

Herbert Körner ist der Profiteur

Für Engert bedeutete der Partieverlauf gegen Hobson hingegen ein unschönes Déjà-vu-Erlebnis. Er gab bereits zum dritten Mal in Folge den Amateurmeistertitel für den besten Spieler der unteren Hälfte der Setzliste durch eine Abschlussniederlage noch aus der Hand. Als Profiteur erwies sich Herbert Körner. Zwar musste er sich nach hartem Kampf in Runde neun gegen Mock geschlagen geben, aber in Runde acht hatte er sich mit einem Sieg gegen Haarmann an Engert vorbeigeschoben und kam so gerade noch ins Ziel. Hinter Körner (4,5/9) und Engert (4/9) landete Frank König (Steinhausen) in dieser Wertung auf Platz drei, nachdem er bei ebenfalls vier Punkten knapp in der Buchholzwertung hinter Engert blieb.

Dass die Stadtmeisterschaft sportlich zu Ende gebracht werden konnte, war vornehmlich auch ein Verdienst von Turnierleiter Birkenmaier und den Betreibern des TG-Vereinsheims. Sie hatten es möglich gemacht, die ausstehenden Partien ab Anfang Juli über diverse Wochentage verteilt Stück um Stück unter strengen Hygieneauflagen durchzuziehen. Dabei fanden immer nur maximal zwei Partien gleichzeitig statt, sodass im Nebenzimmer des TG-Heims ein großer Sicherheitsabstand zwischen den Spielern eingehalten werden konnte.