Namyslo muss sich mit Rang drei begnügen

Lokalmatador und Zweitligaspieler Dimitriy Anistratov hat die stark besetzten oberschwäbischen Meisterschaften in Jedesheim gewonnen. Die acht Spieler der TG Biberach schnitten mannschaftlich sehr stark ab. Im Meisterturnier landete Holger Namyslo direkt vor Vadim Reimche auf Platz drei. Im Kandidatenturnier verpasste Eugen Röttinger als Zweiter nur knapp den Titel.

Im Meisterturnier, in dem 22 vorqualifizierte Teilnehmer antraten, dominierten die Favoriten das Geschehen. Zweitligaspieler Dimitriy Anistratov (Jedesheim) hatte mit sechs von sieben Punkten am Ende knapp die Nase vor Szczep Zbigniew (Weingarten, 5,5/7). TG-Spieler Holger Namyslo, selbst schon mehrfacher oberschwäbischer Meister, blieb ohne Niederlage im Turnier und musste sich letztlich wegen der schlechteren Feinwertung bei gleichfalls 5,5 von sieben Punkten mit Rang drei begnügen. Direkt dahinter kam sein Biberacher Vereinskamerad Vadim Reimche mit 4,5 Punkten auf Platz vier.

Das offene Kandidatenturnier wurde erstmals im ehrenden Andenken an das jahrzehntelange Wirken von Reinhard Nuber im Schachbezirk Oberschwaben als Reinhard-Nuber-Gedächtnisturnier ausgespielt. Nuber war im Herbst vergangenen Jahres überraschend verstorben. Das Feld der 66 Teilnehmer war in der Spitze und in der Breite stark besetzt. Der Langenauer Manfred Lachmayer lieferte sich einen spannenden Zweikampf mit Eugen Röttinger. Berufsbedingt hatte Röttinger viele Jahre sehr kurz treten müssen, war aber kürzlich von der TG wieder reaktiviert worden. Röttinger zwang Lachmayer in ein Entscheidungsspiel. Dieses endete mit einem Remis. Lachmayer holte sich schlussendlich mit sechs von sieben Punkten den Kandidatentitel, während Röttinger mit 5,5 Punkten Zweiter wurde. TG-Spieler Joachim Rothmund (5 Punkte) verpasste ebenso ungeschlagen das Podest als Fünfter nur knapp wegen der leicht schlechteren Feinwertung.

„Junge Wilde“ der TG überraschen

Als größte Überraschungen aus Biberacher Sicht erwiesen sich aber zwei „junge Wilde“. Benedikt Pfeifer verbuchte mit vier Punkten nicht nur eine positive Bilanz und mit Rang 26 einen Platz in der vorderen Hälfte. Er blieb damit angesichts der Stärke seiner Gegner auch mehr als drei Punkte über seinem zu erwartenden Ergebnis. Noch besser schnitt vergleichsweise Dennis Kiefel ab. Zum Jahreswechsel hatte er noch in der U10 das Bezirksturnier gespielt, nun nahm er es mit den Großen auf. Angesichts der Gegner war ein Remis zu erwarten, geholt hat Kiefel allerdings einen Sieg und drei Unentschieden. Seine gute Leistung wurde mit Platz 46 und einer Explosion seiner DWZ-Zahl um 138 Punkte belohnt. Nur drei Spieler wiesen im Turnier etwas höhere Zuwächse in ihren Wertungszahlen auf.