Namyslo geht als Spitzenreiter in Runde sieben

Bei der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft sind nach sechs von neun Runden alle Spitzenspiele gespielt. Auch wenn es lange nach faustdicken Überraschungen aussah, hat sich das Turnier nun doch wieder entsprechend der Setzliste sortiert. Holger Namyslo eilt seinem nächsten Titel entgegen. Die siebte Runde wird am Freitagabend im TG-Heim-Restaurant ausgetragen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

In Runde sechs musste der Führende Alexander Polch gegen Rainer Birkenmaier seine vermeintlich letzte Herausforderung bestehen. Polch wählte aber eine ungewöhnliche Eröffnung und wurde letztlich von einem Königsangriff tödlich erwischt. Mit seinem Sieg machte Birkenmaier gleichzeitig den Weg für Titelverteidiger Holger Namyslo frei. Dieser hatte sich gegen Karl Heiler (Bad Waldsee) sehr schwer getan und sich in einem völlig ausgeglichenen Endspiel wiedergefunden. Allerdings verpasste es Heiler, mit einem aktiven Turmzug das Remis zu erzwingen, kam selbst in Zugzwang und gab so den halben Punkt doch noch aus der Hand. Während sich die Verfolger Walter Scherer und Herbert Körner auf ein Remis einigten, musste Jonathan Engert der Erfahrung von Altmeister Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) Tribut zollen. Dietrich nutzte die Schwächen in der Stellung seines jungen Gegners und überspielte ihn druckvoll. Derweil kletterte Stephan Schneider (Riedlingen) nach einem Remis gegen Norbert Schädler (Steinhausen) in allen Wertungen.

Duo liegt auf Platz zwei

In der Gesamttabelle führt nun Namyslo mit fünf von sechs Punkten vor Birkenmaier und Polch (je 4,5/6). Dahinter rangiert derzeit Dietrich (4/6). In der Amateurwertung fiel Engert (3/6) auf Platz vier zurück. An der Spitze stehen nun Körner und Schneider mit je 3,5 Punkten. Auf Rang drei schob sich der Setzlistenfavorit Andreas Ege (3/6) vor. In der Seniorenwertung liegt nach zahlreichen Führungswechseln aktuell Dietrich in Front, dicht gefolgt von Scherer, Körner und Reinhard Zielke (je 3,5/6).

Beim Ratingpreis gingen die Generationenduelle weiter. Dieses Mal musste Walter Kreß mit seinen 85 Jahren gegen den zwölfjährigen Erik Hobson ran. Hobson eroberte mit viel Übersicht einen Mehrbauern, bot dann aber ein Sicherheitsremis an, das Kreß dankbar annahm. Parallel dazu lieferte sich der zehnjährige Dennis Kiefel eine offene Partie mit Wolfgang Wohlgemuth (Riedlingen). Kiefel ging aus dem Getümmel mit dem Vorteil einer Qualität, das heißt eines Turms für eine Leichtfigur, hervor, gab im Endspiel den Vorteil aber wieder aus der Hand. Wohlgemuth konnte mit seinem Springer doch noch ein Remis halten. Beide Youngster haben damit jedoch dennoch Boden in der Sonderwertung gutgemacht. In einer vorgezogenen Partie der siebten Runde überrannte Hobson zudem Wohlgemuth und drückte nach einem Springeropfer einen Freibauern entscheidend durch. Mit diesem Sieg führt er nun mit 2,5 von sieben Punkten die Ratingwertung an. Dahinter tummeln sich Kiefel, Wohlgemuth und Benedikt Pfeifer (je 1,5/6).

In Runde sieben muss sich Namyslo jetzt gegen Altmeister Dietrich beweisen. Auch Birkenmaier steht mit Scherer vor einer harten Nuß, sodass Polch mit dem vermeintlich leichteren Gegner Schädler vielleicht wieder Anschluss finden kann. Sollte das Spitzenduo gewinnen, hätte Körner die Chance, sich in der Seniorenwertung abzusetzen – sofern er gegen Jürgen Dollinger punkten kann. In der Amateurmeisterschaft hofft hingegen der Sieger des Duells Schneider gegen Ege auf einen Ausrutscher von Körner. Unterdessen müssen Kiefel und Pfeifer ausfechten, wer Hobson beim Ratingpreis auf den Fersen bleibt.