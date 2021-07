Nächste Impfaktion im Kreisberufsschulzentrum ist am Freitag

Es bestehen immer mehr dezentrale Impfangebote im Landkreis Biberach. So wurden am Dienstag einige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Verwaltungspersonal am Kreisberufsschulzentrum Biberach (BSZ) vom Mobilen Impfteam des Kreisimpfzentrums Ummendorf geimpft.

„Insbesondere die Schülerinnen und Schüler freuten sich, dass sie direkt in der Schule während der Unterrichtszeit ein Impfangebot annehmen konnten und damit mit einem teilweisen Impfschutz in die Sommerferien starten können“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Am Freitag, 23. Juli, von 8 bis 13 Uhr gibt es erneut die Gelegenheit, sich im BSZ impfen zu lassen. Dann wird der Impfstoff Johnson & Johnson geimpft. Mit einer einmaligen Impfung ist dann der volle Impfschutz hergestellt. Impfwillige können auch ohne Anmeldung in den Raum 230 des BSZ kommen.