Nachwuchstriathleten sammeln Wettkampferfahrung

Die Triathlonjugend der TG Biberach ist beim LBS-Cup in Buchen/Odenwald zu Gast gewesen. Bei bis zum Schluss sonnigen und warmen Temperaturen fand das Schwimmen im Waldfreibad statt. Die Rad sowie die Laufstrecke waren Wendepunktstrecken auf welligem Terrain.

Aus Biberacher Sicht war Pauline Rief bei ihrem ersten Triathlon, einem Schnuppertriathlon, am Start. Es ging über 50 m Schwimmen, 2,5 km Rad und 400 m Laufen. Rennräder waren verboten. Pauline Rief kam als Erste aus dem Wasser, mit einer soliden Leistung auf dem Rad und gutem Lauf bedeutete das am Ende Platz vier in der Gesamtwertung und Platz eins bei den Mädchen in einer Zeit von 11:43 Minuten.

Mate Szabo ging bereits bei den Schülern A (30 Teilnehmer) über 200 m Schwimmen, 5 km Radfahren und einen Kilometer Laufen an den Start und nahm zum ersten Mal beim Nachwuchscup teil. Mit ausgeglichenen Leistungen kam er am Ende auf einen guten 19. Platz in 21:20 Minuten. Hannah Späth war in der gleichen Altersklasse (28 Teilnehmerinnen) dabei. Sie verpasste nach dem Schwimmen eine gute Radgruppe und konnte ihre Möglichkeiten nicht ganz ausschöpfen. Im abschließenden Lauf konnte sie sich gegen ihre drei Kontrahentinnen durchsetzen und am Ende in 19:44 Minuten den neunten Platz erzielen.

Leon Höchst ging es ähnlich wie Hannah Späth. Nach gutem Schwimmen kam er nicht in die erste Radgruppe und musste die Strecke komplett alleine fahren, was ihm beim Laufen anschließend Probleme verursachte. Bei dem Wettkampf über 400 m Schwimmen, 10 km Rad und 2,5 km Laufen belegte Höchst den fünften Platz unter 23 Teilnehmern in einer Zeit von 32:32 Minuten.