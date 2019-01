Nachwuchstriathlet Hannes Kusterer wird Favoritenrolle gerecht

Nachwuchstriathlet Hannes Kusterer von der TG Biberach hat bei der zweiten Station der oberschwäbischen Crosslaufserie in Bad Waldsee Platz eins in der Altersklasse (AK) U14 belegt. Damit wurde er seiner Favoritenrolle gerecht.

Bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall und tiefem Geläuf gingen in Bad Waldsee mehrere Nachwuchstriathleten der TG Biberach und einige Kinder vom Lauftreff Mittelbiberach an den Start. Zuerst nahmen Connor Stawik und Robin Kehrle in der U12 die insgesamt 800 Meter (zwei Runden) lange Strecke in Angriff. Während Stawik in der ersten Runde noch in der erweiterten Spitze mitlief, musste er auf der zweiten Runde etwas abreißen lassen. Er kam als Achter der Gesamtwertung (U8, U10, U12) nach 4:30,8 Minuten ins Ziel (6. AK U12). Robin Kehrle, der auf dem tiefen Untergrund zweimal ausrutschte, wurde in 4:50,3 Minuten 14. (9. AK U12). Insgesamt 35 Teilnehmer waren in den drei Altersklassen unterwegs.

Danach folgte der Start für Yannik Streißle, Björn Kehrle, Hannes Kusterer, Leander Gawatz und Mate Szabo. Bei dem Rennen der Altersklasse U14 und U16 waren 1200 Meter in drei Runden zu absolvieren. Wie in Blitzenreute setzte sich Kusterer vom Start weg an die Spitze des 26 Läufer starken Felds. Auch Szabo positionierte sich im vorderen Drittel. Die Laufstrecke wurde von Runde zu Runde schneebedingt schwerer. Am besten kam Kusterer trotz eines Sturzes mit den Verhältnissen zurecht und in der Zeit von 5:24,8 Minuten ungefährdet als Erster der Gesamtwertung (U14 und U16) ins Ziel. Szabo (6:19,1 Minuten) behauptete sich im Vorderfeld und wurde Siebter der Gesamtwertung (4. AK U16). Yannik Streißle reihte sich als Gesamt-15. (9. AK U14) bei seinem ersten Lauf überhaupt im Mittelfeld ein. Kurz dahinter landete Björn Kehrle (7:10,7/19./13. AK U14). Leander Gawatz kam nach 7:35,8 Minuten als Gesamt-24. (16. AK U14) ins Ziel.

Der SV Birkenhard war im Hauptlauf der Erwachsenen mit drei Athleten vertreten. Bei grenzwertigen Bedingungen auf der Bad Waldseer Golfanlage kam Nico Russ von den Birkenharder Läufern noch am besten zurecht. Er beendete den Lauf in 34:54 Minuten (Gesamtwertung: 20./10. MAK). Christoph Locherer benötigte 44:58 Minuten (78./13. M50), Ingrid Schuler 47:53 Minuten (23./3. AK W50). Insgesamt stellten sich 131 Läufer der Herausforderung im Hauptlauf.