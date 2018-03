Nachwuchsschauspieler proben fleißig

Rund 280 Kinder werden dieses Jahr das Märchen „Peterchens Mondfahrt“ auf die Schützentheaterbühne bringen. Im Januar war das Vorsprechen. Inzwischen laufen die Proben im Cafè Applaus.

Der Maikäfer Herr Sumsemann, Anneliese und ihr Bruder Peterchen kommen auf ihrer Reise zum Mond auch auf der Weihnachtswiese vorbei. Der Weihnachtsmann und seine fleißigen Helfer sind gerade dabei, das Spielzeug zu kontrollieren. Doch sie nehmen sich die Zeit, um den Kindern alles zu zeigen. Auf der Weihnachtswiese wächst der Geschichte nach alles Spielzeug, das die Kinder geschenkt bekommen.

Diese Szene aus dem Schützentheaterstück proben die Kinder und Jugendlichen an diesem Abend zum ersten Mal. Viele Kinder wuseln auf der kleinen Bühne und ohne Kostüme fällte es gar nicht so leicht, jedem Nachwuchsschauspieler die entsprechende Rolle zuzuordnen. Immer wieder schreitet Regisseurin Yvonne von Borstel-Hawor ein, gibt den Nachwuchsschauspielern zusätzliche Anweisungen und feilt an Ausdruck und Bewegungen der Kinder.

Viele der Kinder haben bereits in den Vorjahren beim Schützentheater mitgespielt. Doch es gebe auch Kinder in größeren Sprechrollen, die noch nie beim Schützentheater teilgenommen haben, berichtet Borstel-Hawor. Das sei dann allerdings eine kleine Herausforderung. „Aber die Kinder sind eh super, sobald die auf der Bühne stehen, machen sie nochmal einen Sprung“, weiß die Regisseurin. Am Ende sei sie immer sehr zufrieden mit der Besetzung der Rollen gewesen. „Wir haben uns da noch nie geirrt“, sagt sie.

Die Hauptrollen in diesem Jahr spielen Felix von Borstel und Markus Heipl als Sumsemann, Lina Weiß und Melanie Drmac als Anneliese, Manuel Schreiber und Franz Götz als Peterchen.

Hund hört zu

Der neunjährige Franz Götz hatte nicht damit gerechnet, dass er nach dem Vorsprechen eine Hauptrolle bekommen würde. Aber er freue sich sehr darüber und seine Klassenkameraden fänden das „total cool“. Auch für Lina Weiß war die Rolle der Anneliese „eine große Überraschung“. Sie freue sich schon auf die Proben mit Kostümen und den Bühnenbildern. Bisher hätten sie nur die Grafiken davon gesehen und so einen ersten Eindruck bekommen. Bei der Aufführung kommen zum eigentlichen Schauspiel noch einige Effekte hinzu, auf die sie sich besonders freut, erklären die Nachwuchsschauspieler. Neben den Proben, die sie zweimal pro Woche mit den anderen Kindern hat, übt sie regelmäßig zu Hause ihren Text. „Ich spreche meinen Text immer meinem Hund vor, das ist mir nicht so peinlich“, sagt die Elfjährige. Wenn sie auf der Bühne steht, stelle sie sich einfach vor, dass keiner da ist, so überwinde sie ihre Scham. Franz Götz ergänzt, dass er sich die Leute mit Brille vorstelle, dann sei die Aufregung auch schnell weg. Den Text übe er am liebsten allein oder mit seinen Eltern. Und dass die Texte bereits jetzt schon gut sitzen, beweisen die beiden schließlich bei den Proben.

Selbstsicher stehen Lina Weiß alias Anneliese und Franz Götz alias Peterchen auf der Bühne, begrüßen den Weihnachtsmann und seine Helfer und bewundern die viele Spielzeug. Doch es gibt Probleme mit den Puppen und auch die Hampelmänner spielen verrückt. Der zuständige Techniker Minion kümmert sich unbemerkt darum und ordnet das Chaos schließlich. Annelieses größter Wunsch ist es, eine der Puppen schon jetzt mit nach Hause zu nehmen und den erfüllt ihr der Weihnachtsmann gerne.

Am Ende der Probe zeigt sich Yvonne von Borstel-Hawor zufrieden mit der Leistung der Kinder. „Bisher klappt das alles ganz gut“, sagt die Regisseurin. Ihr helfe der direkte Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Gruppe. Die am nächsten Abend nochmal genau dieselben Szenen spielt.