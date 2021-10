Nachwuchsreiter zeigen ihr Können

Beim Jugendturnier der Reitervereinigung Biberach haben Teilnehmer aus der Region Oberschwaben/Allgäu bei insgesamt 181 Starts ihr Können in den Disziplinen Dressur und Springen gezeigt.

Zum Auftakt gewann Johanna Ritz (RVG Biberach) mit Don Diabolo in einem Dressurwettbewerb die goldene Schleife vor Franka Eble (RC Rißegg) mit Steverheides Amidala und Lilja Wichmann mit Una Stellina vom gastgebenden Verein. Die Schleifen der ersten Plätze in einer Dressurprüfung Klasse A* gingen alle an den gastgebenden Verein: Charlotte Janßen mit Quarktörtchen, Isabel Rahn mit Don Diabolo und Rebecca Kouril mit Wenja. Der Einstieg in den Turniersport ist der Führzügelwettbewerb, der wegen der hohen Meldezahl in vier Abteilungen ausgetragen wurde. In der ersten Abteilung ging Platz drei an Josefine Steinle (RVG Biberach) mit Mika. Die goldene Schleife der zweiten Abteilung ging an die Biberacherin Malea Jäger mit Maharadscha, auf den dritten Platz ritt Maximilian Giersch (RV Sulmingen) mit Max. In der dritten Abteilung war unter anderem Leni Dünkel aus Biberach mit Maharadscha erfolgreich. Die Schleifen der vierten Abteilung gingen an Leonie Hauber (RFV Schwendi) mit Curley Sue, Magdalena Giersch (RV Sulmingen) mit Max und Emma Schneider (RC Rißegg) mit Salsa. Beim anschließenden Dressurwettbewerb ging der erste Platz an Lisa Stumpp aus Biberach mit Albany.

Am Nachmittag des ersten Tages stiegen die Springreiter und Springreiterinnen in den Sattel. Die Parcours, gebaut unter dem Parcourschef Erwin Danzer, wurden von allen unfallfrei gemeistert. Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit gewann Carla Witzemann (PS-Team Winterlingen). Damit sich die Jugendlichen nicht zu früh auf die Disziplinen Dressur und Springen festlegen und in der Breite des Reitsports gefördert werden, gibt es bei der RVG Biberach die Kombinationswertung aus dem Dressurwettbewerb und dem Stilspringwettbewerb. Die Plätze eins bis drei gingen an Ronja Rolka (RC Rißegg) mit Prinz Poldi, Anna Göggerle mit Stofe sowie Mia Brill (beide Sulmingen) mit Perlinjo. In der Stilspringprüfung A* war Maike Pawlak (RFV Ochsenhausen) mit Sibaya erfolgreich.

Am zweiten Turniertag belegte Noelle Reisch (RFV Bad Schussenried) mit Donna Klara den zweiten Platz vor Michael Böll (RVG Biberach) mit Fürst Aki. Gut vorbereitet durch Reitlehrerin Lisa Buchhold gingen zahlreiche Reiterinnen des gastgebenden Vereins mit Schul- und Privatpferden im anschließenden Reiterwettbewerb, ausgetragen in zwei Abteilungen, an den Start. In der ersten Abteilung erhielt Jana Helen Nickolaus aus Biberach mit Cenay eine Schleife für den zweiten Platz. In der zweiten Abteilung gewannen die Teilnehmerinnen der RVG Biberach, Maja Wieland mit Crunchy Nut auf dem ersten und Amelie Lauterlein mit Cenay auf dem dritten Platz. Der folgende Ponyreiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp unter der Organisation von Nina Thormaier wurde in drei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung belegte Lara Orb aus Biberach mit Ramona den dritten Platz. In der zweiten Abteilung gehörten Jana Rehm mit Bambi und Lea Schmid mit Spirit, beide RVG Biberach, zu den Siegern. Schleifen der dritten Abteilung gingen an Anna Schneider (RC Rißegg) mit Steverheides Amidala und Lisa-Marie Sproll (RV Sulmingen) mit Pearl S. Die letzte Prüfung, ein Reiter-Wettbewerb Schitt und Trab, wurde in vier Abteilungen ausgetragen. Die Schleifen der ersten beiden Abteilungen gingen alle an Amazonen aus Biberach: In der ersten Abteilung an Lara Orb mit Ramona, Friederike Steinle mit Frieda und Luisa Bausch mit Toffifee, in der zweiten Abteilung an Anouk Domröse mit Toffifee, Kira Drzisga mit Frieda, Lotta Pietretzki mit Rio und Jana Rehm mit Bambi. In der dritten Abteilung beklegte Malea Jäger mit Maharadscha Platz zwei vor Lea Schmid mit Spirit, beide RVG Biberach. Eine Schleife der vierten Abteilung bekam Amelie Striebel (RV Sulmingen) mit Chica alegre.