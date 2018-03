Nachwuchsmusiker glänzen beim Landeswettbewerb

Zahlreiche Musiker aus dem Landkreis Biberach haben beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Bietigheim-Bissingen und Meckenbeuren geglänzt.

Einige Nachwuchsmusiker schafften sogar den Sprung zum Bundeswettbewerb, der vom 17. bis 24. Mai in Lübeck stattfindet. Darunter waren Tobias Groß aus Otterswang am Saxofon, Gitarrist Luis Petermann aus Schemmerhofen und das Schlagzeug-Ensemble Sandro D’Ettorre, Noah Bloching, Dominik Held (alle Laupheim) und Julius Weigele aus Ochsenhausen. Mit David Härle (Untermarchtal, Paul Härle, Robin Knab (beide Unlingen), Jan Jaudas (Oggelshausen), Felix Sauter (Herbrechtingen) und Lea Scheuermeyer (Ertingen) überzeugte ein weiteres Schlagzeug-Ensemble aus der Region. Ebenfalls die Qualifikation für den Lübeck meisterten drei Duos in der Kategorie „Klavier und ein Streichinstrument“. Dabei ragte der Biberacher Julius von Lorentz heraus, der es gleich mit zwei Instrumenten zum Bundeswettbewerb schaffte. Zum einen mit dem Violoncello an der Seite von des Biberachers Jael Kiefer (Klavier). Zum anderen am Klavier an der Seite des Mittelbiberachers Tobias Ding (Violoncello). Mit der Ummendorferin Marla Münch (Klavier) und dem Mittelbiberacher Tobias Klessinger (Violoncello) sowie den Biberacherinnen Leonie Hauchler (Klavier) und Alina Klotz (Violine) qualifizierten sich zwei weitere Duos für den Bundeswettbewerb.

Auch in den jüngeren Altersklassen gab es einige herausragende Leistungen, eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb ist jedoch erst ab Altersgruppe III bei Erreichen von mindestens 23 Punkten möglich. Die Ergebnisse im Überblick:

Musical solo

Gesang, Altersgruppe (AG) VI: Annika Leanyvari (Laupheim), 21 Punkte, 2. Preis.

Blockflöte/Querflöte/Fagott solo

Querflöte, AG II: Sophie Reichardt (Biberach), 24 Punkte, 1. Preis.

Querflöte, AG III: Maria Hauptmann (Biberach), 22 Punkte, 2. Preis.

Querflöte, AG IV: Luisa Bender (Ummendorf), 21 Punkte, 2. Preis.

Oboe/Klarinette/Saxofon solo

Klarinette, AG III: Luis Petermann (Schemmerhofen), 22 Punkte, 2. Preis.

Saxofon, AG IV: Tobias Groß (Otterswang), 24 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

Blechblasinstrumente solo

Horn, AG II: Johannes Held (Achstetten), 24 Punkte, 1. Preis; Verena Steinhauser (Unteressendorf), 21 Punkte, 2. Preis.

Klavierbegleitung, AG III: Franziska Kibler (Unteressendorf), 23 Punkte, 1. Preis.

Trompete, AG II: David Waibel (Ummendorf), 23 Punkte, 1. Preis.

Posaune, AG II: Dominik Held (Achstetten), 25 Punkte, 1. Preis.

Klavierbegleitung, AG IV: Julia Huynh (Laupheim), 24 Punkte, 1. Preis.

Tuba, AG II: Magnus Wille (Biberach), 25 Punkte, 1. Preis.

Horn, AG III: Julian Schöttler (Laupheim), 20 Punkte, 2. Preis.

Trompete, AG III: Felix Gabriel (Attenweiler), 22 Punkte, 2. Preis.

Horn, AG IV: Sarah Jöchle (Schwendi), 21 Punkte, 2. Preis.

Trompete, AG IV: Jasmina Dreher (Biberach), 21 Punkte, 2. Preis.

Tuba, AG IV: Christian Bertsch (Laupheim), 22 Punkte, 2. Preis.

Gitarre solo

AG III: Luis Petermann (Schemmerhofen), 23 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

Klavier vierhändig

AG III: Katharina Potthoff (Biberach)/Maria Hauptmann (Biberach), 20 Punkte, 2. Preis.

Schlagzeug-Ensemble

AG IV: Sandro D’Ettorre (Laupheim)/Noah Bloching (Laupheim)/Julius Weigele (Ochsenhausen)/Dominik Held (Laupheim), 23 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

AG V: David Härle (Untermarchtal/ Paul Härle (Unlingen)/Jan Jaudas (Oggelshausen)/Robin Knab (Unlingen)/Felix Sauter (Herbrechtingen)/Lea Scheuermeyer (Ertingen): 23 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

Duo: Klavier und ein Streichinstrument

AG IV: Klavier: Jael Kiefer (Biberach)/Violoncello: Julius von Lorentz (Biberach): 22 Punkte, 2. Preis; Klavier: Marla Münch (Ummendorf)/Violoncello: Tobias Klessinger (Mittelbiberach), 25 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb); Klavier: Julius von Lorentz (Biberach)/Violoncello: Tobias Ding (Mittelbiberach): 23 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

AG V: Klavier: Leonie Hauchler (Biberach)/Violine: Alina Klotz (Biberach), 24 Punkte, 1. Preis (qualifiziert für den Bundeswettbewerb).

Bass (Pop)

E-Bass, AG V: Marilen Wieland (Burgrieden), 21 Punkte, 2. Preis.